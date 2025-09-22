Navratri 2025: व्रत में क्यों खाते हैं कुट्टू का आटा... आखिर किस तरह होता है तैयार?

आप साल भर भले ही कुट्टू के आटे को भूल जाएं लेकिन व्रत आते ही इसकी याद सबसे पहले आती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इस आटे में ऐसा क्या खास है कि इसे व्रत के खान-पान में शामिल किया जाता है? आइए इस नवरात्र (Navratri 2025) आपको बताते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र हों, शिवरात्रि या फिर कोई भी अन्य व्रत, हमारे मन में सबसे पहले कुट्टू की पूड़ी या पकौड़ी का ख्याल जरूर आता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी सारे अनाजों को छोड़कर व्रत में सिर्फ कुट्टू का ही आटा क्यों इस्तेमाल होता है? क्या यह महज एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है (Why Kuttu is consumed in Navratri)? आइए, इस बारे में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद क्यों है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है कुट्टू का आटा? कुट्टू का आटा असल में किसी अनाज से नहीं बनता। अगर आप इसे गेहूं, चावल या जौ जैसा समझते हैं, तो आप गलत हैं। कुट्टू एक प्रकार का फल है, जिसे 'बकव्हीट' (Buckwheat) कहते हैं। यह एक पौधे पर उगता है, जिसके तने लाल और फूल सफेद या गुलाबी होते हैं। जब यह पौधा पूरी तरह से पक जाता है, तो इस पर छोटे-छोटे, तिकोने आकार के फल आते हैं। इन्हीं फलों को सुखाकर और पीसकर कुट्टू का आटा बनाया जाता है। यही वजह है कि इसे अनाज की श्रेणी में नहीं रखा जाता और व्रत में इसका सेवन किया जाता है।

कैसे तैयार होता है कुट्टू का आटा? कुट्टू का आटा बनाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले, कुट्टू के पौधे जब पूरी तरह से पक जाते हैं, तो उनके तिकोने फलों को इकट्ठा किया जाता है। इन फलों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद, इन्हें तेज धूप में सुखाया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फलों में नमी बिल्कुल भी न रहे, क्योंकि नमी रहने से आटा जल्दी खराब हो सकता है।

जब फल पूरी तरह से सूख जाते हैं, तो इन्हें मशीनों या पारंपरिक चक्की में पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद, हमें भूरे रंग का बारीक पाउडर मिलता है, जिसे हम कुट्टू का आटा कहते हैं। बाजार में यह आटा आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अगर आप चाहें, तो इन फलों को घर लाकर भी पीस सकते हैं।