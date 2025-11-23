Language
    National Espresso Day 2025: क्यों मनाया जाता है 'नेशनल एस्प्रेसो डे'? यहां पढ़ें इसका दिलचस्प इतिहास

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    हर साल 23 नवंबर को दुनिया भर में 'नेशनल एस्प्रेसो डे' (National Espresso Day) मनाया जाता है। यह दिन उन सभी कॉफी लवर्स के लिए एक खास मौका होता है, जो एस्प्रेसो के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और उसकी बेहतरीन खुशबू को पसंद करते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक तरह की कॉफी को समर्पित यह दिन क्यों मनाया जाता है? आइए, जानते हैं इसके पीछे का कारण और इसका दिलचस्प इतिहास।

    National Espresso Day 2025: क्यों हर साल मनाया जाता है 'नेशनल एस्प्रेसो डे'? (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा-सा कॉफी शॉट पूरी दुनिया की सुबह को एनर्जी से भर देता है? जी हां- यह है एस्प्रेसो। एक ऐसी ड्रिंक जिसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कुछ ही मिनटों में आपको तरोताजा कर देता है। सोचिए, एक क्रीमी फोम से ढकी हई यह ड्रिंक आपको इटली की कैफे कल्चर की सैर कराती है।

    हर साल 23 नवंबर को, हम इसी ड्रिंक को समर्पित 'नेशनल एस्प्रेसो डे' (National Espresso Day) मनाते हैं। बता दें, यह दिन सिर्फ कॉफी पीने का नहीं, बल्कि समय बचाने की क्रांति और कॉफी बनाने की कला का जश्न मनाने का भी है। जी हां, क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से शॉट के पीछे एक सदी पुराना कितना दिलचस्प इतिहास छिपा है? आइए, जानते हैं कि यह खास दिन क्यों मनाया जाता है और कैसे हुई एस्प्रेसो की शुरुआत।

    National Espresso Day

    एस्प्रेसो का इतिहास

    आज जिस एस्प्रेसो को हम तेजी से बन जाने वाली, स्ट्रॉन्ग कॉफी समझते हैं, उसकी कहानी 1901 से शुरू होती है। इसी साल इटली के Luigi Bezzera ने ऐसी मशीन बनाई जिसने भाप के दबाव से कॉफी को कुछ ही सेकंड में बेहद क्रीमी और फ्लेवरफुल बना दिया। यही मशीन बाद में मॉडर्न एस्प्रेसो कल्चर की नींव बनी।

    इस खोज ने न सिर्फ कॉफी पीने का तरीका बदला, बल्कि दुनिया को एक ऐसी ड्रिंक से जोड़ा जो लोगों को बातचीत करने और एक दूसरे के करीब लाने का माध्यम बन गई।

    क्यों मनाया जाता है नेशनल एस्प्रेसो डे?

    यह दिन एस्प्रेसो की उस अनोखी विरासत को सम्मान देता है जिसने लोगों को एक साझा स्वाद और अनुभव के साथ जोड़ा है। यह दिन उस कौशल का भी उत्सव है जो एक परफेक्ट एस्प्रेसो शॉट बनाने में लगता है- सही तापमान, सही दबाव और सही संतुलन का मेल।

    कैसे मनाएं नेशनल एस्प्रेसो डे?

    अगर आप कॉफी के दीवाने हैं, तो यह दिन आपके लिए खास अनुभवों के दरवाजे खोल देता है। आप चाहें तो-

    लोकल कैफे जाएं

    इस दिन कई कैफे स्पेशल ऑफर, अनोखे फ्लेवर्स वाले एस्प्रेसो ब्लेंड पेश करते हैं। ऐसे में, यह नए स्वाद आजमाने का शानदार मौका।

    एस्प्रेसो टेस्टिंग पार्टी

    दोस्तों या परिवार के साथ अलग-अलग तरह की कॉफी चखें- सिंगल ओरिजिन, ब्लेंड्स, हल्की से लेकर डीप रोस्ट तक।

    एस्प्रेसो वर्कशॉप में हिस्सा लें

    अगर आपको कॉफी बनाने की कला पसंद है, तो बारिस्ता वर्कशॉप आपकी स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जा सकती है।

    आजमाएं ये अनोखे एस्प्रेसो ब्लेंड्स

    नेशनल एस्प्रेसो डे पर नए फ्लेवर्स का मजा लेना इस उत्सव को और खास बना देता है।

    सिंगल-ओरिजिन एस्प्रेसो

    ये कॉफी बीन्स किसी एक खास इलाके से आती हैं और उनके स्वाद में उस क्षेत्र की मिट्टी और मौसम की झलक मिलती है।

    सीजनल या स्पेशल एडिशन ब्लेंड्स

    कुछ रोस्टर्स फेस्टिवल या मौसम के हिसाब से लिमिटेड एडिशन ब्लेंड तैयार करते हैं।

    ब्राउन शू ब्लेंड

    मिडियम रोस्ट वाला यह ब्लेंड स्मूद और क्रीमी होता है। ऐसे में, यह स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करने वालों के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

    ग्रीन आइज

    डार्क रोस्ट का गहरा, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, तो यह आपके लिए है।

    फ्लेवर प्रोफाइल बेस्ड ब्लेंड्स

    चॉकलेट, कैरेमल या फ्रूट्स जैसे अंडरटोन वाले ब्लेंड्स भी आजकल बहुत पॉपुलर हैं।

    नेशनल एस्प्रेसो डे सिर्फ एक कप कॉफी का जश्न नहीं, बल्कि यह स्वाद, कला और संस्कृति का उत्सव है। चाहे आप नया ब्लेंड ट्राई करें, किसी कैफे विजिट करें या खुद एस्प्रेसो बनाना सीखें। यह दिन कॉफी लवर्स के लिए एक शानदार एक्सपीरिएंस बन सकता है।

