National Espresso Day 2025: क्यों मनाया जाता है 'नेशनल एस्प्रेसो डे'? यहां पढ़ें इसका दिलचस्प इतिहास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा-सा कॉफी शॉट पूरी दुनिया की सुबह को एनर्जी से भर देता है? जी हां- यह है एस्प्रेसो। एक ऐसी ड्रिंक जिसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कुछ ही मिनटों में आपको तरोताजा कर देता है। सोचिए, एक क्रीमी फोम से ढकी हई यह ड्रिंक आपको इटली की कैफे कल्चर की सैर कराती है।

हर साल 23 नवंबर को, हम इसी ड्रिंक को समर्पित 'नेशनल एस्प्रेसो डे' (National Espresso Day) मनाते हैं। बता दें, यह दिन सिर्फ कॉफी पीने का नहीं, बल्कि समय बचाने की क्रांति और कॉफी बनाने की कला का जश्न मनाने का भी है। जी हां, क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से शॉट के पीछे एक सदी पुराना कितना दिलचस्प इतिहास छिपा है? आइए, जानते हैं कि यह खास दिन क्यों मनाया जाता है और कैसे हुई एस्प्रेसो की शुरुआत।

एस्प्रेसो का इतिहास आज जिस एस्प्रेसो को हम तेजी से बन जाने वाली, स्ट्रॉन्ग कॉफी समझते हैं, उसकी कहानी 1901 से शुरू होती है। इसी साल इटली के Luigi Bezzera ने ऐसी मशीन बनाई जिसने भाप के दबाव से कॉफी को कुछ ही सेकंड में बेहद क्रीमी और फ्लेवरफुल बना दिया। यही मशीन बाद में मॉडर्न एस्प्रेसो कल्चर की नींव बनी।

इस खोज ने न सिर्फ कॉफी पीने का तरीका बदला, बल्कि दुनिया को एक ऐसी ड्रिंक से जोड़ा जो लोगों को बातचीत करने और एक दूसरे के करीब लाने का माध्यम बन गई। क्यों मनाया जाता है नेशनल एस्प्रेसो डे? यह दिन एस्प्रेसो की उस अनोखी विरासत को सम्मान देता है जिसने लोगों को एक साझा स्वाद और अनुभव के साथ जोड़ा है। यह दिन उस कौशल का भी उत्सव है जो एक परफेक्ट एस्प्रेसो शॉट बनाने में लगता है- सही तापमान, सही दबाव और सही संतुलन का मेल।