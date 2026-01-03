Language
    इस आसान रेसिपी से बनाएं मुंह में घुल जाने वाले तिल-गुड़ के लड्डू, स्वाद के साथ सेहत में भी हैं लाजवाब

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:28 PM (IST)

    क्या आपको वो पल याद है जब बचपन में दादी-नानी के डिब्बे से निकालकर हम चुपके से तिल का लड्डू खाते थे? वो सोंधी खुशबू और वो स्वाद, जो आज भी हमारी जुबान प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सेहत का खजाना हैं तिल-गुड़ के लड्डू (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की गुनगुनी धूप हो और साथ में तिल-गुड़ के लड्डू... आ गया न मुंह में पानी? मकर संक्रांति हो या लोहड़ी, तिल के लड्डू के बिना सर्दियों का मजा अधूरा है, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके लड्डू या तो पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं।

    आज हम आपके लिए लाए हैं एक 'परफेक्ट सीक्रेट रेसिपी'। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे, तो वे इतने नरम बनेंगे कि मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात? ये स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत और हड्डियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं हैं।

    til gud recipe

    (Image Source: AI-Generated) 

    तिल-गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

    लड्डू बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। बस अपनी रसोई में ये 3-4 चीजें ढूंढनी होंगी:

    • सफेद तिल: 2 कप
    • गुड़ (कद्दूकस किया हुआ या छोटे टुकड़े): 1.5 कप
    • देसी घी: 1 बड़ा चम्मच (यही है नरम लड्डू का राज)
    • इलायची पाउडर: आधा चम्मच (खुशबू के लिए)
    • (ऑप्शनल: थोड़े से कटे हुए बादाम या काजू)

    तिल-गुड़ के लड्डू बनाने का आसान तरीका

    • सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाही लें। इसमें तिल डालें और धीमी आंच पर भूनें। याद रखें, आंच तेज़ नहीं करनी है वरना तिल जल जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। बस 3-4 मिनट तक भूनें जब तक तिल हल्के फूल न जाएं और उनमें से सोंधी खुशबू न आने लगे। अब तिल को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
    • उसी कड़ाही में 1 चम्मच देसी घी डालें। घी पिघलते ही उसमें गुड़ डाल दें। घी डालने से लड्डू में चमक आती है और वो अंदर से नरम बने रहते हैं। गुड़ को धीमी आंच पर पिघलने दें। जैसे ही गुड़ में झाग आने लगें, तो गैस बंद कर दें। हमें गुड़ को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो लड्डू सख्त हो जाएंगे।
    • अब गैस बंद करने के तुरंत बाद भुने हुए तिल और इलायची पाउडर को पिघले हुए गुड़ में डाल दें। इसे जल्दी-जल्दी मिलाएं। यह काम आपको फुर्ती से करना होगा क्योंकि मिश्रण ठंडा होने पर जमने लगता है।
    • मिश्रण जब हल्का गर्म हो (इतना कि आप हाथ लगा सकें), तभी लड्डू बनाना शुरू करें। अपने हथेलियों पर थोड़ा सा पानी या घी लगा लें ताकि मिश्रण चिपके नहीं। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें और गोल-गोल घुमाकर लड्डू का आकार दें।

    सेहत का 'पावर डोज'

    ये लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं हैं, बल्कि सर्दियों का 'सुपरफूड' हैं।

    • तिल: इसमें कैल्शियम भरपूर होता है जो हड्डियों के दर्द को दूर रखता है।
    • गुड़: यह शरीर को गर्म रखता है, खून की कमी पूरी करता है और पाचन को ठीक करता है।

