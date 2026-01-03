इस आसान रेसिपी से बनाएं मुंह में घुल जाने वाले तिल-गुड़ के लड्डू, स्वाद के साथ सेहत में भी हैं लाजवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की गुनगुनी धूप हो और साथ में तिल-गुड़ के लड्डू... आ गया न मुंह में पानी? मकर संक्रांति हो या लोहड़ी, तिल के लड्डू के बिना सर्दियों का मजा अधूरा है, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके लड्डू या तो पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं।

आज हम आपके लिए लाए हैं एक 'परफेक्ट सीक्रेट रेसिपी'। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे, तो वे इतने नरम बनेंगे कि मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात? ये स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत और हड्डियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं हैं।