वजन घटाना है, तो खाइए ये Low-Calorie इंडियन डिशेज, स्वाद के साथ भी नहीं करना पड़ेगा समझौता
अक्सर जब हम वजन कम करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मनपसंद खाने से दूरी बनानी पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय खानपान में ऐसी कई डिशेज हैं जो टेस्टी होने के साथ-साथ कैलोरी में भी कम होती हैं? जी हां, आपको अपने फेवरेट खाने का त्याग करने की जरूरत नहीं है। सही चुनाव करके आप स्वाद और सेहत दोनों का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वजन घटाने का मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि अब उन्हें सिर्फ उबली हुई सब्जियां या बेस्वाद सलाद खाना होगा। क्या आपके दिमाग में भी यही डर बैठ गया है कि अब आपके पसंदीदा इंडियन खाने से हमेशा के लिए दूरी बनानी पड़ेगी?
अगर हां, तो ठहरिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम भारतीय, स्वाद के बिना जी नहीं सकते और अच्छी बात यह है कि हमारी रसोई में ऐसे कई छिपे हुए खजाने हैं जो स्वाद में लाजवाब हैं और कैलोरी में बेहद कम।
जी हां, अब आपको अपनी मनपसंद थाली को अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा स्मार्ट चुनाव करके आप मजेदार खाना खाते हुए भी आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन-से 5 कमाल के भारतीय व्यंजन हैं जो आपके डाइटिंग रूटीन को बोरिंग नहीं, बल्कि टेस्टी बना देंगे।
मूंग दाल चीला
मूंग दाल चीला एक शानदार ऑप्शन है। यह पूरी तरह से प्रोटीन से भरा होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और अनचाही भूख को रोकता है। इसे बनाने में बहुत कम तेल का इस्तेमाल होता है और आप इसमें ढेर सारी बारीक कटी सब्जियां (जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च) डालकर इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं। यह न सिर्फ आपके नाश्ते के लिए, बल्कि शाम के स्नैक के लिए भी परफेक्ट है।
ओट्स उपमा
पारंपरिक सूजी उपमा की जगह ओट्स का उपमा ट्राई करें। ओट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। इसे बनाते समय बस यह ध्यान रखें कि तेल का इस्तेमाल बहुत कम करें और पानी का ज्यादा। यह एक कंप्लीट मील है जो आपको एनर्जी भी देगा।
मिक्स वेजिटेबल दाल
वजन घटाने के लिए मिक्स वेजिटेबल दाल सबसे बेहतरीन डिश है। इसमें आप मसूर, अरहर, मूंग और चना दाल को मिलाकर बना सकते हैं। इसमें ढेर सारी सब्जियां, जैसे गाजर, पालक, लौकी और बीन्स डालें। दाल में प्रोटीन और सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होता है। इसे रोटी की जगह चावल के साथ खाने पर कैलोरी कम रहेगी।
तंदूरी चिकन/पनीर टिक्का
अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो तंदूरी चिकन और वेजिटेरियन हैं तो पनीर टिक्का आपके लिए लो-कैलोरी का बेस्ट ऑप्शन है। इसे बनाने में तेल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इसे तंदूर या ओवन में ग्रिल किया जाता है। दही और मसालों से मैरीनेट किया गया यह व्यंजन प्रोटीन का पावरहाउस है, जो मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है।
छाछ
खाने के साथ या खाने के बाद एक गिलास छाछ यानी मट्ठा पीना न भूलें। छाछ न सिर्फ कैलोरी में बहुत कम होती है, बल्कि यह आपके पाचन तंत्र को शांत भी करती है। इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पीएं। यह आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपकी डाइट को भी हल्का-फुल्का बनाए रखता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।