देसी बर्गर कहलाते हैं दाबेली और वड़ा पाव, इस रेसिपी से घर पर करें तैयार; तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

भारतीय बर्गर के नाम से मशहूर दाबेली और वड़ा पाव वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र के फेमस स्ट्रीट फूड हैं लेकिन पूरे देश में लोग इसे चाव से खाते हैं। तो आइए, बनाते हैं।

इसमें दाबेली मसाला और नमक डालकर 2-3 मिनट और पकाएं। मिश्रण सूखा लगे तो 1 से 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें।

इस पैन में उबले हुए आलू, हींग, हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, शक्कर, अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह चलाएं और एकसमान मिश्रण तैयार कर लें।

एक पैन में तेल गरम कर जीरा डालकर चटकाएं। इसमें कटा हुआ प्याज डालकर मुलायम और सुनहरा होने तक भूनें।

स्टफ किए गए बन को गर्म तवे पर दोनों तरफ से कुरकुरा सेक लें। पाव को आंच से उतारकर ऊपर से नायलॉन सेव छिड़ककर सर्व करें।

अब तैयार मिश्रण को पाव के एक तरफ लगा दें और उसके ऊपर थोड़ी भुनी हुई मूंगफली, प्याज, धनिया पत्ती और अनार के दाने डालकर पाव को सील कर दें। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा और दाबेली मसाला छिड़क सकते हैं।

स्लाइस किए गए पाव को बटर में सेक लें और एक स्लाइस पर मीठी चटनी व दूसरी स्लाइस पर लहसुन की चटनी लगाएं।

एक पैन में तेल गरम करें और सरसों के दाने डालकर चटकाएं। इसमें कढ़ीपत्ता, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आंच को मध्यम रखते हुए हल्दी पाउडर, देगी लाल मिर्च पाउडर डालें और थोड़ी देर चलाकर गैस बंद कर दें और उबले मैश किए आलू डाल दें।

एक बाउल में बेसन, नमक, बेकिंग सोडा, हल्दी पाउडर, हींग, थोड़ा-सा तेल और पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें।

अब आलू के बॉल को इस तैयार घोल में डुबो लें और कड़ाही में तेल गरम कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें।

पाव को स्लाइस कर उसके दोनों तरफ हरी चटनी और लहसुन की सूखी चटनी स्प्रेड कर दें। इन दोनों स्लाइस के बीच में आलू के वड़ों को रखकर गरम पैन पर तेल या बटर लगाकर दोनों तरफ से सेक लें।