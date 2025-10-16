Language
    देसी बर्गर कहलाते हैं दाबेली और वड़ा पाव, इस रेसिपी से घर पर करें तैयार; तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    दाबेली गुजरात का और वड़ा पाव महाराष्ट्र का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। दोनों में पाव का इस्तेमाल होता है, पर स्वाद अलग होता है। दाबेली में आलू, मसाले और चटनी की फीलिंग होती है, जिसे पाव में भरकर सेंका जाता है। वड़ा पाव में आलू के वड़े को बेसन में लपेटकर तला जाता है और फिर पाव में चटनी के साथ परोसा जाता है। ये दोनों व्यंजन पूरे भारत में पसंद किए जाते हैं।

    दाबेली या वड़ा पाव: जानिए बनाने की विधि और स्वाद का अंतर (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दाबेली और वड़ा पाव इन दोनों ही रेसिपी में पाव का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्वाद और ओरिजिन अलग है। दाबेली जहां गुजरात का मशहूर स्ट्रीट फूड है वहीं वड़ा पाव को महाराष्ट्र की गलियों की शान माना जाता है। ऊपर से तो दोनों ही डिश एक जैसी लगती है लेकिन पाव की फीलिंग एक-दूसरे से काफी अलग है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय बर्गर के नाम से मशहूर दाबेली और वड़ा पाव वैसे तो गुजरात और महाराष्ट्र के फेमस स्ट्रीट फूड हैं लेकिन पूरे देश में लोग इसे चाव से खाते हैं। तो आइए, बनाते हैं

    दाबेली बनाने की सामग्री

    • 3-4 मध्यम आकार के उबले आलू
    • 1 बारीक कटा हुआ प्याज
    • एक चुटकी हींग
    • एक टीस्पून साबुत जीरा
    • हरी मिर्च का पेस्ट
    • लाल मिर्च पाउडर
    • अदरक पिसा
    • थोड़ी-सी शक्कर
    • अमचूर पाउडर
    • दाबेली मसाला
    • नमक स्वादानुसार
    • धनिया पत्ती
    • 2 टेबलस्पून तेल
    • 5-6 पाव स्लाइस किए हुए
    • लहसुन की चटनी
    • मीठी चटनी
    • थोड़े नायलॉन सेव
    ऐसे बनाएं दाबेली

    • एक पैन में तेल गरम कर जीरा डालकर चटकाएं। इसमें कटा हुआ प्याज डालकर मुलायम और सुनहरा होने तक भूनें।
    • इस पैन में उबले हुए आलू, हींग, हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, शक्कर, अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह चलाएं और एकसमान मिश्रण तैयार कर लें।
    • इसमें दाबेली मसाला और नमक डालकर 2-3 मिनट और पकाएं। मिश्रण सूखा लगे तो 1 से 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें।

    इस तरह करें फीलिंग

    • स्लाइस किए गए पाव को बटर में सेक लें और एक स्लाइस पर मीठी चटनी व दूसरी स्लाइस पर लहसुन की चटनी लगाएं।
    • अब तैयार मिश्रण को पाव के एक तरफ लगा दें और उसके ऊपर थोड़ी भुनी हुई मूंगफली, प्याज, धनिया पत्ती और अनार के दाने डालकर पाव को सील कर दें। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा और दाबेली मसाला छिड़क सकते हैं।
    • स्टफ किए गए बन को गर्म तवे पर दोनों तरफ से कुरकुरा सेक लें। पाव को आंच से उतारकर ऊपर से नायलॉन सेव छिड़ककर सर्व करें।

    वड़ा पाव बनाने की सामग्री

    • तलने के लिए तेल
    • 1 टीस्पून सरसों के दाने
    • 7-8 कढ़ीपत्ता
    • 2-3 हरी मिर्च
    • हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर
    • 2-3 उबले आलू
    • धनिया पत्ती
    • नींबू का रस
    • नमक स्वादानुसार
    • 1 टेबलस्पून बेसन
    • एक चुटकी बेकिंग सोडा
    • एक चुटकी हींग
    • पानी
    • लहसुन की चटनी
    • वड़ा पाव मसाला
    • हरी चटनी
    • टोमेटो कैचअप
    ऐसे बनाएं वड़ा पाव

    • एक पैन में तेल गरम करें और सरसों के दाने डालकर चटकाएं। इसमें कढ़ीपत्ता, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आंच को मध्यम रखते हुए हल्दी पाउडर, देगी लाल मिर्च पाउडर डालें और थोड़ी देर चलाकर गैस बंद कर दें और उबले मैश किए आलू डाल दें।
    • अब इसमें धनिया पत्ती, नींबू का रस, नमक डालें और सबकुछ अच्छी तरह मिला दें। मिश्रण ठंडा हो जाने पर गोल-गोल बॉल बना लें।
    • एक बाउल में बेसन, नमक, बेकिंग सोडा, हल्दी पाउडर, हींग, थोड़ा-सा तेल और पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें।
    • अब आलू के बॉल को इस तैयार घोल में डुबो लें और कड़ाही में तेल गरम कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें।
    • पाव को स्लाइस कर उसके दोनों तरफ हरी चटनी और लहसुन की सूखी चटनी स्प्रेड कर दें। इन दोनों स्लाइस के बीच में आलू के वड़ों को रखकर गरम पैन पर तेल या बटर लगाकर दोनों तरफ से सेक लें।
    • तैयार वड़ा पाव को कैचअप या हरी चटनी के साथ सर्व करें।  

