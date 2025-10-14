Language
    इस दीवाली चुटकियों में करनी है बाथरूम की सफाई? नींबू से बने स्क्रब का 5 तरीकों से करें यूज

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:12 PM (IST)

    दीवाली के समय जब बात बाथरूम की सफाई की आती है, तो बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं। टॉयलेट, टाइल्स और नलों पर जमे जिद्दी दाग देखकर लगता है जैसे काम का पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसे में, इस बार आपको न तो महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत है और न ही घंटों रगड़-रगड़ कर मेहनत करने की। जी हां, आइए जानते हैं नींबू से बने 5 होममेडस्क्रब।

    इस दीवाली नींबू के स्क्रब से करें बाथरूम की सफाई (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025: दीवाली आ रही है और इसका मतलब है घर की साफ-सफाई का सीजन! जी हां, इस दौरान सबसे मुश्किल काम होता है बाथरूम को चमकाना, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाए हैं नींबू से बने 5 होममेडस्क्रब, जो आपके बाथरूम को मिनटों में चमका देंगे।

    बता दें, नींबू में मौजूद साइट्रिकएसिड जिद्दी दाग और बदबू को गायब करने में जादू की तरह काम करता है। इसके अलावा, सबसे अच्छी बात यह है कि ये नुस्खे केमिकल-फ्री और सस्ते भी हैं। आइए जानते हैं।

    Diwali bathroom cleaning tips

    नींबू और नमक का स्क्रब

    क्या आपके बाथरूम की टाइल्स पर पानी के सफेद दाग जम गए हैं? आधा नींबू लें और उस पर थोड़ा नमक डालें। अब इस नींबू को दाग वाली जगह पर रगड़ें। नमक स्क्रब का काम करेगा और नींबू का एसिड दाग को काट देगा। 5-10 मिनट बाद पानी से धो लें। आपकी टाइल्स चमक जाएंगी।

    नींबू और बेकिंग सोडा

    शॉवर और सिंक पर अक्सर साबुन के जिद्दी दाग लग जाते हैं। एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को स्पॉन्ज की मदद से दागों पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हल्के हाथों से रगड़कर धो लें। आपका शॉवर और सिंक एकदम नए जैसे हो जाएंगे।

    नींबू और सिरका

    नल और शावरहेड पर अक्सर पानी के निशान जम जाते हैं। एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में नींबू का रस और सफेद सिरका मिलाएं। इस घोल को नलों और शावरहेड पर स्प्रे करें। 10 मिनट बाद ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें। सिरका और नींबू मिलकर जंग और दाग दोनों को हटा देंगे।

    नींबू के छिलके का स्क्रब

    नींबू का रस निकालने के बाद उसके छिलके फेंकें नहीं! छिलकों पर थोड़ा टूथपेस्ट या नमक डालकर उन्हें टॉयलेट सीट और कमोड के किनारों पर रगड़ें। यह दाग हटाने के साथ-साथ बाथरूम की बदबू भी दूर करेगा, फिर बस बाद में फ्लश कर दें।

    नींबू और डिशसोप

    बाथरूम के फर्श को चमकाना है? अगर हां, तो एक बाल्टी पानी में 2 चम्मच डिशसोप और आधा कप नींबू का रस मिलाएं। इस घोल से फर्श को धोएं। यह फर्श पर जमी चिकनाई और गंदगी को हटा देगा और एक भीनी-भीनी खुशबू भी छोड़ जाएगा।

