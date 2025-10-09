दीवाली से पहले चमकाना है घर का कोना-कोना, तो किचन कैबिनेट्स की सफाई के लिए अपनाएं ये टिप्स
दीवाली से पहले घर की सफाई की जाती है। यह दीवाली का सबसे अहम हिस्सा होता है। ऐसे में किचन के कैबिनेट्स को साफ करना सबसे मुश्किल होता है। किचन के केबिनेट्स पर जमी चिकनाई और धूल साफ करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा और पुराने टूथब्रश का उपयोग करें। लकड़ी के केबिनेट्स को साफ करने के बाद अच्छी तरह सुखाएं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार आने से पहले घर के कोने-कोने की सफाई करने का चलन सालों से चला रहा है। वैसे त्योहारों से इतर घर की सफाई करना हमारे रूटीन का हिस्सा है, खासकर किचन की सफाई का।
खाना पकाने के बाद गैसस्टोव पर पड़े तेल के छींटों को तो हम साफ कर देते हैं, लेकिन किचन केबिनेट्स पर जमी तेल की परत भूल जाते हैं। आखिर, इन्हें कैसे साफ करें कि घर आए मेहमान भी तारीफ करने से खुद को रोक न सकें।
इस तरह साफ करें चिकनाई
- माइक्रोफाइबर कपड़े या सूखे स्पॉन्ज की मदद से केबिनेट्स के ऊपर की धूल या गंदगी साफ कर लें।
- एक कप पानी में लगभग 1 से 2 चम्मच डिश सोप डालकर एक घोल तैयार कर लें।
- अब इस घोल में माइक्रोफाइबर कपड़े या प्लेन स्पॉन्ज को डुबोएं और चिकने केबिनेट्स को धीरे-धीरे साफ करें।
- थोड़ी देर के लिए घोल को चिकने सरफेस पर रहने दें।
- अब भीगे और साफ कपड़े से केबिनेट्स को अच्छी तरह पोंछ दें।
कब-कब करें किचन केबिनेट्स की सफाई
वैसे आपके किचन केबिनेट्स का गंदा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी कुकिंग करते हैं। हालांकि, इसे हमेशा चमकदार बनाए रखने के लिए 1-3 महीने में किचन केबिनेट्स की सफाई करना सही रहता है। खासकर जो केबिनेट्स गैसस्टोव के ज्यादा करीब हैं। अगर आप कुकिंग के तुरंत बाद ही इसे हर दिन वाइप कर दें तो ये जल्दी गंदे नहीं होंगे और मेहनत भी कम लगेगी।
केबिनेट हैंडल का कोना-कोना ऐसे चमकाएं
केबिनेट के हैंडल और पुल्स की सफाई पर ज्यादा ध्यान दें। यहां सबसे ज्यादा कीटाणु अपना घर बनाते हैं। इसके लिए आप पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे लिक्विड सोप वाले घोल में डुबोना है।
ये करना न भूलें
- वुडन केबिनेट्स को साफ करने के बाद सूखे कपड़े से वाइप करना न भूलें और इसमें दोबारा सामान रखने से पहले एयर ड्राई होने दें। अगर केबिनेट्स में थोड़ी भी नमी रह जाए तो केबिनेट को नुकसान हो सकता है।
- कोई भी नया क्लीनिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करने से पहले उसे केबिनेट के छोटे हिस्से में ट्राई करके देखें, उसके बाद ही पूरे केबिनेट की सफाई करें।
