दीवाली से पहले चमकाना है घर का कोना-कोना, तो किचन कैबिनेट्स की सफाई के लिए अपनाएं ये टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार आने से पहले घर के कोने-कोने की सफाई करने का चलन सालों से चला रहा है। वैसे त्योहारों से इतर घर की सफाई करना हमारे रूटीन का हिस्सा है, खासकर किचन की सफाई का।

खाना पकाने के बाद गैसस्टोव पर पड़े तेल के छींटों को तो हम साफ कर देते हैं, लेकिन किचन केबिनेट्स पर जमी तेल की परत भूल जाते हैं। आखिर, इन्हें कैसे साफ करें कि घर आए मेहमान भी तारीफ करने से खुद को रोक न सकें।

इस तरह साफ करें चिकनाई माइक्रोफाइबर कपड़े या सूखे स्पॉन्ज की मदद से केबिनेट्स के ऊपर की धूल या गंदगी साफ कर लें।

एक कप पानी में लगभग 1 से 2 चम्मच डिश सोप डालकर एक घोल तैयार कर लें।

अब इस घोल में माइक्रोफाइबर कपड़े या प्लेन स्पॉन्ज को डुबोएं और चिकने केबिनेट्स को धीरे-धीरे साफ करें।

थोड़ी देर के लिए घोल को चिकने सरफेस पर रहने दें।

अब भीगे और साफ कपड़े से केबिनेट्स को अच्छी तरह पोंछ दें। कब-कब करें किचन केबिनेट्स की सफाई वैसे आपके किचन केबिनेट्स का गंदा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी कुकिंग करते हैं। हालांकि, इसे हमेशा चमकदार बनाए रखने के लिए 1-3 महीने में किचन केबिनेट्स की सफाई करना सही रहता है। खासकर जो केबिनेट्स गैसस्टोव के ज्यादा करीब हैं। अगर आप कुकिंग के तुरंत बाद ही इसे हर दिन वाइप कर दें तो ये जल्दी गंदे नहीं होंगे और मेहनत भी कम लगेगी।