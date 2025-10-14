ये हैं बेहद कम कैलोरी वाली टेस्टी और हेल्दी डेजर्ट, क्रेविंग्स के साथ-साथ सेहत का भी रखेंगे ध्यान

Language
    मीठा खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन सेहत और वजन का ध्यान रखते हुए अक्सर हम अपनी क्रेविंग को दबा देते हैं। ऐसे में जरूरत होती है ऐसे डेजर्ट्स की जो टेस्टी होने के साथ-साथ बेहद कम कैलोरी वाले और हेल्दी भी हों। आइए जानते हैं कुछ ऐसे लो कैलोरी डेजर्ट्स के बारे में।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मीठा खाना ज्यादातर लोगों की कमजोरी होती है, लेकिन जब बात सेहत और फिटनेस की आती है, तो सबसे पहले मिठाइयों पर रोक लगती है। खासकर जब वजन कम करना हो या शुगर कंट्रोल में रखनी हो, तो मीठे से दूरी बनाना जरूरी माना जाता है। 

    लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्दी रहते हुए स्वाद का आनंद नहीं लिया जा सकता। आजकल ऐसे कई डेजर्ट ऑप्शन मौजूद हैं जो बेहद कम कैलोरी वाले, स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं। आइए जानें कुछ ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी डेजर्ट्स के बारे में।

    लो कैलोरी वाले डेजर्ट ऑप्शन

    • फ्रूट योगर्ट बाउल- लो-फैट ग्रीक योगर्ट में कटे हुए मौसमी फल जैसे पपीता, सेब, कीवी और थोड़े से चिया सीड्स मिलाएं। यह डेजर्ट प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है, जो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखता है।
    • चिया पुडिंग- चिया सीड्स को नारियल या बादाम दूध में रातभर भिंगोकर रखें। सुबह इसमें थोड़ा शहद और कुछ फल मिलाएं। यह पेट के लिए हल्का और लंबे समय तक एनर्जी पॉवरऊर्जा देने वाला ऑप्शन है।
    • ओट्स कुकीज- बिना मैदे और रिफाइंड शुगर के, ओट्स, केला और खजूर से बनी कुकीज टेस्टी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ डायजेस्टिव भी होती हैं।
    • डार्क चॉकलेट बेरीज- ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी को 70% डार्क चॉकलेट में डिप करके फ्रीज करें। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हेल्दी स्नैक है।
    • फ्रोजन बनाना आइसक्रीम- पके केले को काटकर फ्रीज करें, फिर ब्लेंड करें और चाहें तो कोको पाउडर या दालचीनी मिलाएं। यह डेयरी-फ्री और शुगर-फ्री आइसक्रीम का बढ़िया ऑप्शन है।
    • सेवई खीर- लो-फैट दूध में सेवई को गुड़ या खजूर से मीठा करके पकाएं। ऊपर से बादाम-पिस्ता डालें और एक हेल्दी डेजर्ट तैयार है।
    • फ्रूट चाट विद हनी- फलों की चाट में थोड़ा शहद और नींबू का रस मिलाएं। यह विटामिन-सी से भरपूर, डिटॉक्सिफाइंग और लो-कैलोरी स्नैक है, जो स्वास्थ्य के साथ स्वाद का भी ख्याल रखता है।
    • बेक्ड एपल क्रिस्प- बेक किए सेब के ऊपर ओट्स, दालचीनी और गुड़ की क्रिस्पी लेयर डालकर बेहद टेस्टी और हेल्दी डेजर्ट बनाया जा सकता है।
    • बेसन के लड्डू- देसी स्वाद के लिए कम घी और गुड़ से बने बेसन लड्डू स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखते हैं।

