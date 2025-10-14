ये हैं बेहद कम कैलोरी वाली टेस्टी और हेल्दी डेजर्ट, क्रेविंग्स के साथ-साथ सेहत का भी रखेंगे ध्यान

(Picture Courtesy: Freepik)

फ्रूट योगर्ट बाउल- लो-फैट ग्रीक योगर्ट में कटे हुए मौसमी फल जैसे पपीता, सेब, कीवी और थोड़े से चिया सीड्स मिलाएं। यह डेजर्ट प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है, जो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखता है।

चिया पुडिंग- चिया सीड्स को नारियल या बादाम दूध में रातभर भिंगोकर रखें। सुबह इसमें थोड़ा शहद और कुछ फल मिलाएं। यह पेट के लिए हल्का और लंबे समय तक एनर्जी पॉवरऊर्जा देने वाला ऑप्शन है।

ओट्स कुकीज- बिना मैदे और रिफाइंड शुगर के, ओट्स, केला और खजूर से बनी कुकीज टेस्टी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ डायजेस्टिव भी होती हैं।

डार्क चॉकलेट बेरीज- ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी को 70% डार्क चॉकलेट में डिप करके फ्रीज करें। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हेल्दी स्नैक है।

फ्रोजन बनाना आइसक्रीम- पके केले को काटकर फ्रीज करें, फिर ब्लेंड करें और चाहें तो कोको पाउडर या दालचीनी मिलाएं। यह डेयरी-फ्री और शुगर-फ्री आइसक्रीम का बढ़िया ऑप्शन है।

सेवई खीर- लो-फैट दूध में सेवई को गुड़ या खजूर से मीठा करके पकाएं। ऊपर से बादाम-पिस्ता डालें और एक हेल्दी डेजर्ट तैयार है।

फ्रूट चाट विद हनी- फलों की चाट में थोड़ा शहद और नींबू का रस मिलाएं। यह विटामिन-सी से भरपूर, डिटॉक्सिफाइंग और लो-कैलोरी स्नैक है, जो स्वास्थ्य के साथ स्वाद का भी ख्याल रखता है।

बेक्ड एपल क्रिस्प- बेक किए सेब के ऊपर ओट्स, दालचीनी और गुड़ की क्रिस्पी लेयर डालकर बेहद टेस्टी और हेल्दी डेजर्ट बनाया जा सकता है।