    सावधान! फ्रिज में रखी 9 चीजें बन सकती हैं जहर, आज ही बदलें अपनी ये आदत, देखें पूरी लिस्ट

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रख देते हैं यह सोचकर कि वे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्

    फ्रीज में न रखें ये डेली फूड आइटम्स, हो सकते हैं खराब

    लाइफस्टाइल डेस्क,  नई दिल्ली। आज के समय में लगभग हर घर में फ्रिज का उपयोग आम हो गया है। हम डेली की कई चीजों को इसमें स्टोर करते हैं, जिससे वे ज्यादा दिनों तक फ्रेश बनी रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ डेली फूड्स ऐसे होते हैं, जिन्हें फ्रीज में नहीं रखना चाहिए।

    इन फूड्स को फ्रिज में रखने से न केवल उनका स्वाद और टेक्सचर को खराब होता है, बल्कि कई बार उनकी न्यूट्रीशन क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि फ्रिज की ठंडी और सूखी हवा हर फूड आइटम के लिए उपयुक्त नहीं होती।फिर देर किस बात कि आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिन्हें भूलकर भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए 

    आलू

    फ्रिज की ठंडक आलू में मौजूद स्टार्च को शुगर में बदल देती है, जिससे उनका स्वाद मीठा और पकने पर अनहेल्दी हो सकता है। इसलिओ इन्हें ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

    टमाटर

    फ्रिज में रखने से टमाटर का टेस्ट फीका और टेक्सचर गाढ़ा हो जाता है। वे अपना जूस और मिठास खो बैठते हैं, जो खाने का स्वाद खराब कर सकता है।

    प्याज

    फ्रिज की नमी प्याज को नरम बना देती है और सड़ने के प्रोसेस को तेज कर देती है। इन्हें जालीदार टोकरी में रखें।

    लहसुन

    लहसुन को फ्रिज में रखने से वह अंकुरित हो सकता है और उसका फ्लेवर फीका पड़ जाता है। यह नमी में जल्दी खराब भी हो सकता है।

    केला

    फ्रिज में रखने से केले का छिलका जल्दी काला हो जाता है और अंदर का हिस्सा सड़ने लगता है। इन्हें रूम टेम्परेचर पर पकने दें।

    शहद

    शहद को फ्रिज में रखने से वह क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिससे उसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। इसे हमेशा एयरटाइट जार में कमरे के तापमान पर रखें।

    ब्रेड

    फ्रिज में ब्रेड रखने से वह जल्दी सूख जाती है और उसका सॉफ्ट टेक्सचर खराब हो जाता है। लंबे समय के लिए डीप फ्रीजर बेहतर विकल्प है।

    कॉफी

    कॉफी फ्रिज की नमी को सोख लेती है, जिससे उसका फ्लेवर और अरोमा खराब हो जाता है। इसे हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

    तेल

    कुछ लोग कुकिंग ऑयल को फ्रिज में रखते हैं, लेकिन इससे तेल गाढ़ा और कभी-कभी सफेद हो जाता है। इसे ठंडी लेकिन नमी रहित जगह पर रखें।

    इन छोटी मगर अहम बातों का ध्यान रखकर आप अपने खाने की क्वालिटी, पोषण और स्वाद को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं।