    घर पर दीपावली गैदरिंग को बनाना है खास, तो ट्राई करें शेफ के बताए 5 सुपर स्नैक्स

    By Jagran News Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:45 PM (IST)

    दीपावली पर घर में गैदरिंग को खास बनाने के लिए शेफ ने 5 स्वादिष्ट स्नैक्स सुझाए हैं। दही भल्ले और पापड़ी चाट जैसे चटपटे स्नैक्स से शुरुआत करें। गुलाब जामुन और बर्फी जैसी मिठाइयाँ परोसें। काजू-बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स और ठंडाई जैसे स्पेशल ड्रिंक्स भी शामिल करें। स्नैक्स को आकर्षक तरीके से परोसकर मेहमानों को खुश करें।

    Hero Image

    दीपावली स्पेशल: घर पर बनाएं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स (Picture Credit- AI Generated)

    रोशन शर्मा, नई दिल्ली। दीपावली सिर्फ रोशनी और आतिशबाजी का नहीं, बल्कि स्वजनों, मित्रों के साथ स्वाद और खुशियों का जश्न मनाने का भी समय है। ऐसे में क्राउन प्लाजा, नई दिल्ली के शेफ रोशन शर्मा अपने पिटारे से पांच ऐसे अनोखे व्यंजन चुने हैं, जो उनकी आउटडोर केटरिंग और दीपावली पार्टियों में मेहमानों के बीच सबसे लोकप्रिय रहे।

    इनका जादू सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि इनमें भारतीय परंपरा और अंतरराष्ट्रीय पकवानों की झलक एक साथ मिलती है। हर बाइट में नया अनुभव, हर प्रस्तुति में उत्सव का रंग और हर स्वाद में त्योहार की खुशी है।

    समोसा चाट टैको

    samosa taco

    भारतीय समोसा और मेक्सिकन टैको- दो अलग-अलग दुनिया के ये नायक जब मिलते हैं तो जायके का धमाका होता है। कुरकुरे टैको शेल में आलू-मटर का भराव, ऊपर से दही, इमली और हरी चटनी- यह चाट जैसी लजीज डिश हर उम्र के मेहमानों का पसंदीदा बन जाती है।

    काफिर लाइम व रिकोटा दही कबाब (चिपोटल सास के साथ)

    दही कबाब भारतीय मेज का सदाबहार व्यंजन है, लेकिन इसमें थाईलैंड की काफिर लाइम की खुशबू और इटली के रिकोटा चीज का मेल इसे और खास बना देता है। ऊपर से मेक्सिको की चिपोटल मिर्च से बनी धुएंदार और हल्की तीखी चटनी - यह पकवान उन मेहमानों का दिल जीत लेता है, जो हर पार्टी में कुछ नया और कमाल का चखना चाहते हैं।

    एवोकाडो और टमाटर गोलगप्पे (क्रैनबेरी और काले नमक के पानी में)

    avacado golgappa

    भारतीय गलियों का गोलगप्पा जब मैक्सिकन एवोकाडो सालसा और अमेरिकी क्रैनबेरी पानी के साथ मिलता है, तो स्वाद का अनोखा संगम सामने आता है। एवोकाडो की मलाई, टमाटर की ताजगी और काले नमक का चटपटापन, यह फ्यूजन हर मेहमान को चौंकाता भी है और लुभाता भी। यही वजह है कि दीपावली पार्टियों और आउटडोर केटरिंग में इसकी सबसे ज्यादा मांग होती है।

    पनीर टिक्का केसाडिला

    पंजाब के पनीर टिक्के की सुगंध और मैक्सिकन केसाडिला का नर्म और चीजी स्वाद - यह फ्यूजन युवाओं और परिवारों दोनों के बीच दीपावली पार्टियों की शान बन चुका है। हर बाइट में मसालों का जोश और चीज का पिघलता जादू, यह व्यंजन आजकल की हर पार्टी की सबसे बड़ी मांग है।

    खस्ता कचौरी कनापे

    kachori

    उत्तर भारत की मशहूर खस्ता कचौरी को जब छोटे-छोटे कनापे अंदाज में सजाकर परोसा जाता है, तो वह न सिर्फ कुरकुरी रहती है बल्कि हर बाइट हाथ में पकड़कर तुरंत खाने का मजा भी देती है। ऊपर से दही और मीठी-खट्टी चटनी की हल्की परत इसे और खास बना देती है। आउटडोर केटरिंग में यह डिश इतनी लोकप्रिय है कि मेहमान अक्सर प्लेट खत्म होते ही दोबारा मांग लेते हैं।