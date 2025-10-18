Diwali Party के लिए झटपट बनाएं ये 10 स्नैक्स, मिनटों में होंगे तैयार; गेस्ट भी पूछेंगे रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या इस दीवाली भी आप मेहमानों को वही बिस्किट-नमकीन और डब्बे वाली मिठाइयां सर्व करने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। अगर आप परफेक्ट होस्ट बनना चाहते हैं, मगर रसोई में घंटों बिताना पसंद नहीं है, तो यहां बताए 10 ईजी स्नैक्स आजमाकर देख सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसाला काजू यह सबसे आसान और हेल्दी स्नैक है, जिसे आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। थोड़े से घी या तेल में काजू को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। फिर इसमें चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, और नमक मिलाकर गर्मागर्म परोसें। इसे आप एयरटाइट डिब्बे में 2-3 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं।

पनीर टिक्का स्टिक्स पार्टी का माहौल बनाने के लिए यह प्रोटीन से भरपूर स्नैक परफेक्ट है। पनीर के टुकड़ों को दही, अदरक-लहसुन पेस्ट और टिक्का मसालों में मेरिनेट करें। इन्हें सीख या टूथपिक में लगाकर तवे पर हल्का सा ग्रिल करें। आप चाहें तो पनीर के साथ शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़े भी लगा सकते हैं।

चीज कॉर्न बॉल्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चीज से भरे ये बॉल्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। उबले हुए मकई के दानों में कद्दूकस किया हुआ चीज, उबले आलू, नमक और काली मिर्च मिलाएं। छोटे बॉल्स बनाकर ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटें और सुनहरा होने तक तल लें।

इंस्टेंट गोलगप्पे चाट ट्विस्ट के साथ सबका पसंदीदा चाट, जिसमें पानीपुरी का चटपटा स्वाद है। बाजार से लाए गोलगप्पे लें। इसमें उबले चने/आलू, मीठी चटनी, हरी चटनी, दही, और थोड़ा सा काला नमक/चाट मसाला भरकर परोसें। यह झटपट बनती है और पार्टी में तुरंत खत्म हो जाती है।

रवा/सूजी टोस्ट यह क्रंची और स्वादिष्ट स्नैक चाय के साथ परफेक्ट है और हेल्दी विकल्प भी। सूजी में दही, बारीक कटी सब्जियां (प्याज, टमाटर, गाजर), नमक, और मिर्च मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं। ब्रेड स्लाइस पर घोल फैलाएं और तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेक लें।

मसाला मूंगफली कम मेहनत, ज्यादा स्वाद वाला बेहतरीन टाइम पास स्नैक। भुनी हुई मूंगफली में थोड़ा-सा नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला और बारीक कटा प्याज/टमाटर (अगर चाहें) मिलाकर तुरंत सर्व करें। ड्रिंक्स के साथ यह स्नैक सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।

मिनी ब्रेड पिज्जा एकदम छोटे पिज्जा का मजा, जो बच्चों की पार्टी का भी हीरो है। ब्रेड स्लाइस पर पिज्जा सॉस लगाएं, ऊपर से कटी हुई सब्जियां (प्याज, शिमला मिर्च) और खूब सारा चीज डालें। इसे तवे पर ढक कर या ओवन में 5 मिनट तक बेक करें, जब तक कि चीज पिघल न जाए।

कुरकुरा मसाला पापड़ कुरकुरा मसाला पापड़ भी एक ऐसा क्रंची और टेस्टी स्नैक है, जो मिनटों में तैयार हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले पापड़ को सेक लें। इसके ऊपर बारीक कटा प्याज, टमाटर, धनिया, चाट मसाला, और नींबू का रस डालकर तुरंत परोसें। ध्यान रखें, इसे सर्व करने से ठीक पहले ही तैयार करें ताकि यह कुरकुरा रहे।

मूंग दाल पकौड़े दीवाली के दिनों में गरमागरम पकौड़े खाने से भला कौन मना कर सकता है? मूंग दाल को 2 घंटे भिगोकर मोटा-मोटा पीस लें। इसमें हरी मिर्च, अदरक, नमक और हींग मिलाकर तुरंत फ्राई करें। आप दाल का घोल पहले से बनाकर रख सकते हैं, जिससे फ्राई करने में कम समय लगे।