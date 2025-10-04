नाश्ते में ट्राई करना है कुछ नया, तो इस बार बनाएं क्रिस्पी आलू चीला; भूल जाएंगे पराठे का स्वाद
अगर आप हर रोज पराठे खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया टेस्टी और हल्का खाना चाहते हैं तो क्रिस्पी आलू चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है जो स्वाद में इतना लाजवाब होता है कि आप सच में पराठे खाना भूल जाएंगे। इसे हरी चटनी या दही के साथ गरमागरम परोसें और अपने नाश्ते का आनन्द दोगुना करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर नाश्ते में रोज वही पराठे या ब्रेड-बटर खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब समय है कुछ नया, टेस्टी और हेल्दी ट्राई करने का। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही डिश जो स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान और सेहत के लिहाज से भी बेस्ट है, जिसका नाम है क्रिस्पी आलू चीला।
यह डिश खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें चटपटा और कुरकुरा खाना पसंद है, लेकिन ज्यादा तेल और मसाले से परहेज भी है। क्रिस्पी आलू चीला न सिर्फ बच्चों को पसंद आता है, बल्कि यह वर्किंग वुमन या स्टूडेंट्स के लिए भी एक झटपट बनने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसका क्रंची टेक्सचर, मसालेदार फ्लेवर और भरपूर एनर्जी देने वाली सामग्री इसे खास बनाती है।
जरूरी इंग्रीडिएंट्स- (2-3 लोगों के लिए)
- आलू – 2 मध्यम आकार के (कद्दूकस किए हुए)
- बेसन – ½ कप
- चावल का आटा – 2 टेबलस्पून (ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए)
- प्याज – 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ)
- हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी हुई)
- अदरक – 1 टीस्पून (कद्दूकस की हुई)
- हरा धनिया – 2 टेबलस्पून (बारीक कटा हुआ)
- अजवाइन – ¼ टीस्पून (पाचन के लिए)
- लाल मिर्च पाउडर – ¼ टीस्पून
- हल्दी – 1 चुटकी
- नमक – स्वादानुसार
- पानी – आवश्यकतानुसार
- तेल – सेंकने के लिए
बनाने का तरीका
- सबसे पहले कद्दूकस किए हुए आलू को 5-7 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें जिससे इसका स्टार्च निकल जाए, फिर इन्हें अच्छी तरह निचोड़ लें।
- अब एक मिक्सिंग बाउल में आलू, बेसन, चावल का आटा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, अजवाइन और सारे मसाले डालें।
- धीरे-धीरे पानी मिलाते हुए गाढ़ा बैटर तैयार करें।बैटर न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा।
- अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें, थोड़ा सा तेल लगाएं और बैटर को चम्मच से गोल आकर में फैलाएं।
- धीमी आंच पर चीले को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंकें। आप चाहें तो बीच में थोड़ा सा घी या मक्खन भी डाल सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए।
- तैयार चीले को गर्मागर्म सर्व करें।
परोसने का तरीका
- इसे धनिए-पुदीने की चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ सर्व करें। चाहें तो बीच में चीज़ या पनीर की स्टफिंग करके भी इसे बना सकते हैं।
- ये क्रंची आलू चीले न सिर्फ टेस्टी हैं, बल्कि हेल्दी भी हैं क्योंकि इनमें तला-भुना कम होता है। अगर आपने एक बार इन्हें ट्राई कर लिया, तो यकीन मानिए, पराठे कुछ समय के लिए आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।
