नाश्ते में ट्राई करना है कुछ नया, तो इस बार बनाएं क्रिस्पी आलू चीला; भूल जाएंगे पराठे का स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर नाश्ते में रोज वही पराठे या ब्रेड-बटर खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब समय है कुछ नया, टेस्टी और हेल्दी ट्राई करने का। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही डिश जो स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान और सेहत के लिहाज से भी बेस्ट है, जिसका नाम है क्रिस्पी आलू चीला।

यह डिश खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें चटपटा और कुरकुरा खाना पसंद है, लेकिन ज्यादा तेल और मसाले से परहेज भी है। क्रिस्पी आलू चीला न सिर्फ बच्चों को पसंद आता है, बल्कि यह वर्किंग वुमन या स्टूडेंट्स के लिए भी एक झटपट बनने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसका क्रंची टेक्सचर, मसालेदार फ्लेवर और भरपूर एनर्जी देने वाली सामग्री इसे खास बनाती है।