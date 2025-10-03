ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी से बनाएं टेस्टी और हेल्दी Onion Uttapam, पड़ोसी के घर तक पहुंच जाएगी खुशबू

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन ऑप्शन्स ट्राई करने से न सिर्फ डाइजेशन बेहतर रहता है, बल्कि वेट लॉस में भी काफी मदद मिल सकती है। जी हां, अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत हेल्दी और टेस्टी तरीके से करना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए Onion Uttapam की एक खास रेसिपी लेकर आए हैं। यकीन मानिए इसे बनाना इतना आसान है कि किसी बिगेनर को भी परेशानी नहीं होगी, और स्वाद इतना लाजवाब कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई आपकी कुकिंग का फैन हो जाएगा।