    ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी से बनाएं टेस्टी और हेल्दी Onion Uttapam, पड़ोसी के घर तक पहुंच जाएगी खुशबू

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    क्या आप हर सुबह एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो गए हैं? अगर हां तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जिससे आप झटपट बना सकते हैं टेस्टी Onion Uttapam... जिसकी सिर्फ खुशबू ही आपके पड़ोसियों को आपकी तारीफ करने पर मजबूर कर देगी।

    नाश्ते में इस आसान विधि से बनाएं प्याज वाला उत्तपम (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन ऑप्शन्स ट्राई करने से न सिर्फ डाइजेशन बेहतर रहता है, बल्कि वेट लॉस में भी काफी मदद मिल सकती है। जी हां, अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत हेल्दी और टेस्टी तरीके से करना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए Onion Uttapam की एक खास रेसिपी लेकर आए हैं। यकीन मानिए इसे बनाना इतना आसान है कि किसी बिगेनर को भी परेशानी नहीं होगी, और स्वाद इतना लाजवाब कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई आपकी कुकिंग का फैन हो जाएगा।

    अनियन उत्तपम बनाने के लिए सामग्री

    • 1.5 कप चावल
    • आधा कप उड़द की दाल
    • आधा छोटा चम्मच मेथी दाना
    • 1 बड़ा प्याज, बारीक कटा हुआ
    • 1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
    • थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
    • नमक स्वादानुसार
    • तेल या घी

    अनियन उत्तपम बनाने की विधि

    • सबसे पहले चावल, उड़द की दाल और मेथी दाने को अच्छी तरह धोकर अलग-अलग बर्तनों में 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें।
    • भीगने के बाद, इन सबको एक साथ मिलाकर थोड़ा पानी डालकर एकदम महीन पीस लें। उत्तपम का घोल डोसा के घोल से थोड़ा गाढ़ा होता है।
    • अब इस घोल को रात भर या 8-10 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर ढककर रख दें ताकि इसमें खमीर उठ जाए। सर्दियों में इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।
    • खमीर उठने के बाद घोल में नमक मिलाएं। अगर घोल बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डालकर उसे सही कर लें।
    • एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें। उस पर थोड़ा-सा तेल फैलाएं।
    • अब एक कलछी में घोल लें और उसे तवे पर डालकर हल्के हाथ से थोड़ा मोटा फैलाएं।
    • इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें।
    • किनारों पर थोड़ा तेल या घी डालें और इसे मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं।
    • जब यह एक तरफ से पक जाए, तो इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लें।
    • आपका गरमा गरम और स्वादिष्ट अनियन उत्तपम तैयार है। इसे नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ परोसें और सबको खिलाएं।

