    सिर्फ 1 चम्मच तेल में तैयार हो जाते हैं ये 5 South Indian Breakfast, स्वाद में भी नहीं रहती कोई कमी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:05 PM (IST)

    क्या आपको भी सुबह का नाश्ता लाइट और हेल्दी चाहिए होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि टेस्टी खाने के लिए बहुत तेल लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। South Indian Breakfast इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। यह न सिर्फ कम तेल में बनता है बल्कि स्वादिष्ट भी होता है। आइए जानें 5 ऐसे ब्रेकफास्ट के बारे में जिन्हें आप सिर्फ 1 चम्मच तेल में बना सकते हैं।

    South Indian खाने का शौक है तो ये 1 चम्मच तेल वाली रेसिपीज जरूर करें ट्राई (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सुबह की भागदौड़ में ब्रेकफास्ट को अक्सर स्किप कर देते हैं या फिर यह सोचकर परेशान होते हैं कि स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। आज हम आपको 5 ऐसी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपीज (Low-Oil Breakfast) बताएंगे, जिन्हें आप सिर्फ एक चम्मच तेल में बना सकते हैं।

    वेजिटेबल उपमा

    उपमा एक ऐसा नाश्ता है जो झटपट बन जाता है और इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली जा सकती हैं। इसे बनाने के लिए, एक पैन में 1 चम्मच तेल डालें, उसमें राई, कढ़ी पत्ता और उड़द दाल का तड़का लगाएं। फिर प्याज, गाजर, हरी बीन्स और मटर जैसी सब्जियां डालकर भून लें। इसके बाद सूजी डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब पानी और नमक डालकर मिलाएं और सूजी के गाढ़ा होने तक पकाएं। गर्मा-गर्म उपमा तैयार है।

    वेजिटेबल सांभर

    सांभर एक ऐसा व्यंजन है जो इडली, डोसा और वड़ा के साथ खाया जाता है। इसे बनाने के लिए अरहर दाल को हल्दी और नमक डालकर उबाल लें। एक अलग पैन में 1 चम्मच तेल में राई, कढ़ी पत्ता, हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब इसमें कटा हुआ प्याज और टमाटर डालकर भून लें। फिर अपनी पसंद की सब्जियां जैसे सहजन, गाजर, कद्दू और बैंगन डालकर पकाएं। उबली हुई दाल, इमली का पल्प और सांभर मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं।

    रवा डोसा

    अगर आपको डोसा खाना पसंद है, तो रवा डोसा एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह बहुत जल्दी और कम तेल में बन जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी, चावल का आटा और मैदा को बराबर मात्रा में मिला लें। इसमें दही, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा पानी डालकर एक पतला घोल तैयार कर लें। तवे को गरम करके उस पर 1 चम्मच तेल फैलाएं। अब चम्मच से घोल को तवे पर फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें।

    गाजर और मटर की सब्जी

    यह एक बहुत ही सरल और स्वादिष्ट सब्जी है जो इडली या डोसा के साथ खाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए, एक कड़ाही में 1 चम्मच तेल गरम करें, उसमें राई और कढ़ी पत्ता डालें। अब बारीक कटी गाजर और मटर डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। फिर नमक, हल्दी और थोड़ा-सा नारियल का बुरादा डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर गरमागरम परोसें।

    पत्तागोभी पोरियल

    पोरियल एक ऐसी साउथ इंडियन डिश है जो सब्जियों को बारीक काट कर कम तेल में बनाई जाती है। पत्तागोभी पोरियल बनाने के लिए, एक पैन में 1 चम्मच तेल डालकर राई, उड़द दाल और कढ़ी पत्ता का तड़का लगाएं। इसमें बारीक कटी पत्तागोभी और हरी मिर्च डालकर मिलाएं। नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह से पकाएं। आखिर में ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर 2 मिनट और पकाएं। यह चावल के साथ भी बहुत स्वादिष्ट लगता है।

