    घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी 'चिकन दम बिरयानी', बस फॉलो करें ये स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    अगर आप स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाने की पूरी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। इसमें चिकन को मैरीनेट करने, बासमती चावल तैयार करने, ...और पढ़ें

    Hero Image

    चिकन बिरयानी बनाने की आसान रेसिपी (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चिकन बिरयानी एक ऐसी डिश है जिसे बनाने की कला उसके दम देने और मसालों के सही संतुलन में छिपी है। इसलिए अगर आप स्वादिष्ट चिकन बिरायनी बनाना चाहते हैं, तो आपको इसकी रेसिपी को स्टेप-बाय-स्टेप फॉलो करना चाहिए। इससे आपकी चिकन बिरयानी का स्वाद और ज्यादा बेहतर होगा। आइए जानें चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी। 

    चिकन मैरीनेशन 

    चिकन को नरम और जायकेदार बनाने के लिए मैरीनेशन सबसे जरूरी स्टेप है।

    • चिकन- 500 ग्राम (हड्डी वाला)
    • दही- 1/2 कप
    • अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
    • मसाले- लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), हल्दी (1/2 चम्मच), बिरयानी मसाला (2 चम्मच), नमक स्वादानुसार
    • थोड़ा पुदीना, हरा धनिया और 2 बड़े चम्मच नींबू का रस

    विधि- इन सभी चीजों को चिकन में मिलाकर कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें।

    चावल तैयार करना

    • बिरयानी के लिए हमेशा लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल का इस्तेमाल करें।
    • 2 कप चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें।
    • एक बड़े बर्तन में पानी उबालें। इसमें 2 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 2 हरी इलायची और स्वादानुसार नमक डालें।
    • इसके बाद चावल डालें और उन्हें केवल 70-80% तक ही पकाएं। ध्यान दें कि चावल बीच से थोड़ा सख्त होना चाहिए।
    • इसके बाद पानी छान लें और चावल को फैलाकर रख दें।
    Chicken Biryani (1)
     
    (Picture Courtesy: Freepik)

    बिरयानी की परतें

    जरूरी सामग्री-

    • तला हुआ प्याज- 3 मध्यम प्याज (लंबे कटे और सुनहरे तले हुए)
    • केसर वाला दूध- थोड़े से दूध में केसर भिगोकर रखें
    • घी- 3-4 बड़े चम्मच

    बनाने की प्रक्रिया-

    • सबसे पहले एक भारी तले वाले बर्तन में तेल गरम करें। इसमें मैरीनेट किया हुआ चिकन डालें और 5-7 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि चिकन का पानी सूख न जाए और मसाला तेल न छोड़ दे। ध्यान दें कि चिकन को पूरी तरह नहीं पकाना है।
    • इसके बाद पके हुए चिकन के ऊपर थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और तला हुआ प्याज डालें।
    • अब इसके ऊपर पके हुए चावल की एक मोटी परत बिछा दें।
    • ऊपर से केसर वाला दूध, बचा हुआ तला हुआ प्याज, थोड़ा और बिरयानी मसाला और 2 चम्मच घी डालें।

    दम देना

    • बर्तन के मुंह को आटे की लोई से सील कर दें या फॉयल पेपर से अच्छी तरह ढंक दें, ताकि भाप बाहर न निकले।
    • इसे पहले 5 मिनट मध्यम आंच पर रखें, फिर नीचे एक लोहे का तवा रख दें और धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक दम दें।
    • गैस बंद करने के बाद इसे तुरंत न खोलें, 10 मिनट तक भाप में ही रहने दें।
    • बिरयानी को किनारे से हल्के हाथों से निकालें ताकि चावल टूटे नहीं। इसे खीरे के रायते और मिर्च के सालन के साथ परोसें।