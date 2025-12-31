घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी 'चिकन दम बिरयानी', बस फॉलो करें ये स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चिकन बिरयानी एक ऐसी डिश है जिसे बनाने की कला उसके दम देने और मसालों के सही संतुलन में छिपी है। इसलिए अगर आप स्वादिष्ट चिकन बिरायनी बनाना चाहते हैं, तो आपको इसकी रेसिपी को स्टेप-बाय-स्टेप फॉलो करना चाहिए। इससे आपकी चिकन बिरयानी का स्वाद और ज्यादा बेहतर होगा। आइए जानें चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी।