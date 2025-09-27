गरबा-डांडिया तो खूब किया होगा, लेकिन क्या पता है दोनों में अंतर; अगर नहीं तो यहां जान लें फर्क

नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया का विशेष महत्व है। गरबा जो कि एक पारंपरिक गुजराती नृत्य है देवी दुर्गा की मूर्ति के चारों ओर किया जाता है और यह जीवन और सृजन का प्रतीक है। वहीं डांडिया जिसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है लाठियों के साथ खेला जाता है। आइए जानते हैं इनमें अंतर और इनका इतिहास।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में इस समय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दौरान नौ दिनों तक माता रानी के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही की लोग इस दौरान व्रत-उपवास भी रखते हैं। पूरे देश में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर गुजरात में इसकी खास धूम देखने को मिलती है। यहां इस त्योहार को रंगारंग नृत्य, संगीत और भक्ति के साथ मनाया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय नृत्य में गरबा और डांडिया रास शामिल हैं। वर्तमान में सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देख में इन नृत्यों की धूम देखने को मिलती है। गरबा और डांडिया नवरात्र के दौरान ही किए जाते हैं और यही वजह है कि कई लोग इन्हें एक भी मानते हैं। हालांकि, दोनों की एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको इन दोनों के बीच अंतर के बारे में ही बताएंगे। आइए जानते हैं कैसे एक-दूसरे से अलग है गरबा और डांडिया-

डांडिया रास क्या है? डांडिया रास, जिसे अक्सर डांडिया भी कहा जाता है, नवरात्र के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। इसे गुजरात का "तलवार नृत्य" (sword dance) भी कहा जाता है, क्योंकि इस डांस में इस्तेमाल की जाने वाली लाठियां तलवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

गरबा ताली बजाकर, हाथों के सुंदर पॉश्चर और रिदम के साथ पैरों को चलाकर किया जाता है।

इसके गीत आमतौर पर भक्तिमय होते हैं, जिनमें देवी अम्बा या दुर्गा की स्तुति की जाती है।

गरबा के दौरान महिलाएं चनिया चोली (रंगीन स्कर्ट और ब्लाउज) और पुरुष केडियू (छोटा कुर्ता) पहनते हैं। गरबा और डांडिया- प्रमुख अंतर यह दोनों ही नृत्य गुजरात के माने जाते हैं और नवरात्र के दौरान किए जाते हैं। कई लोग इन्हें एक भी समझते हैं, लेकिन इन दोनों में कई सारे अंतर होते हैं। इसके कुछ प्रमुख अंतर निम्न हैं-