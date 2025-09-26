Language
    भारत के 6 शहरों में सिर चढ़कर बोलता है गरबा-डांडिया का रोमांच, इस नवरात्र बनाएं घूमने का प्लान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:24 AM (IST)

    22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला नवरात्र का त्योहार (Navratri 2025) गरबा और डांडिया के बिना अधूरा-सा माना जाता है। बता दें यह सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि मां की शक्ति के प्रति भक्ति का एक ऐसा रंग है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर चेहरे पर मुस्कान ले आता है। आइए जानें इस मामले में खास भारत के 6 शहरों के बारे में।

    गरबा-डांडिया के लिए भारत के ये 6 शहर हैं सबसे बेस्ट (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का जिक्र हो और गरबा-डांडिया की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भक्ति, संगीत और नृत्य का यह अनोखा संगम हर साल 9 दिनों तक पूरे देश को रंगीन बना देता है। इस बार नवरात्र का त्योहार (Navratri 2025) 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। इन दिनों मंदिरों में पूजा-अर्चना और उपवास का महत्व तो है ही, साथ ही गरबा और डांडिया की धुनों पर थिरकना भी उत्सव का सबसे जीवंत हिस्सा बन जाता है।

    गरबा मां शक्ति की आराधना का प्रतीक है, जिसमें गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। यह घेरा जीवन और ऊर्जा के निरंतर चक्र का प्रतीक माना जाता है। वहीं, डांडिया की खटखटाहट वातावरण में जोश भर देती है। पारंपरिक चनिया-चोली, केडियू और बंधनी परिधान पहनकर जब हजारों लोग एक साथ झूमते हैं, तो माहौल दिव्य और उल्लासपूर्ण हो जाता है।

    ऐसे में, अगर आप इस नवरात्र कहीं घूमने का मन बना रहे हैं, तो देश के ये 6 शहर (Best Places For Garba-Dandia) ऐसे हैं जहां गरबा और डांडिया की रौनक अपने चरम पर देखने को मिलती है।

    (Image Source: Freepik)

    अहमदाबाद

    गुजरात का अहमदाबाद गरबा का गढ़ माना जाता है। यहां रात होते ही मैदानों और पंडालों से ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगती है। कहीं पारंपरिक लोकधुनों पर लोग थिरकते हैं, तो कहीं लाइट्स और फ्यूजन म्यूजिक से माहौल और भी चमक उठता है। यहां एक ही रात में लोग कई इवेंट्स में शामिल हो जाते हैं, जिससे शहर पूरी तरह उत्सव में डूबा नजर आता है।

    राजकोट

    गरबा का असली मजा अगर कहीं लेना है तो वह है राजकोट। यहां के आयोजन आधुनिकता से कम और परंपरा से ज्यादा जुड़े रहते हैं। सड़क से लेकर कम्युनिटी सेंटर्स तक, हर जगह लोग गोल घेरा बनाकर घंटों तक नृत्य करते रहते हैं। यहां की सादगी और ऊर्जा लोगों को गरबा का शुद्ध अनुभव कराती है।

    वडोदरा

    वडोदरा की पहचान है सुसंगठित और सुरमयी गरबा नाइट्स। यहां बड़े-बड़े आयोजनों में हजारों लोग लाइव ऑर्केस्ट्रा और भक्ति गीतों की धुनों पर कदम मिलाते हैं। वातावरण में एक ओर भक्ति का भाव होता है तो दूसरी ओर संगीत और ताल का अनोखा जादू।

    (Image Source: Freepik)

    इंदौर

    मध्यप्रदेश का इंदौर गरबा को अपने खास अंदाज में मनाता है। यहां परिवार, युवा और बच्चे सभी साथ मिलकर खुले मैदानों और कॉलोनियों में डांस करते हैं। खाने-पीने के स्टॉल, लोकसंगीत और छोटे-छोटे मंच इसे और भी खास बना देते हैं। यहां का अपनापन और मिलनसार माहौल हर किसी को आकर्षित करता है।

    दिल्ली-एनसीआर

    राजधानी क्षेत्र में नवरात्र कई अलग-अलग रूपों में मनाई जाती है। कहीं कम्युनिटी सेंटर में छोटे-छोटे गरबा इवेंट्स होते हैं, तो कहीं बड़े-बड़े बैंक्वेट हॉल और मॉल में भव्य डांडिया नाइट्स। यहां पारंपरिक भक्ति गीतों के साथ-साथ डीजे मिक्स धुनें भी सुनाई देती हैं, जिससे पहली बार भाग लेने वाले भी पूरी तरह झूम उठते हैं।

    मुंबई

    सपनों का शहर मुंबई नवरात्र के दौरान और भी चमक उठता है। यहां गरबा में बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिलता है। बड़े हॉल, खुले मैदान और थीम बेस्ड इवेंट्स, सब कुछ यहां बेहद भव्य होता है। चमकदार परिधानों और शानदार रोशनी के बीच जब डीजे और लाइव बैंड गरबा की धुन बजाते हैं, तो उत्सव पूरी रात चलता है।

    नवरात्र गरबा नाइट्स के लिए जरूरी टिप्स

    • ट्रेडिशनल कपड़ें पहनें: चनिया-चोली या केडियू पहनकर उत्सव का असली आनंद मिलता है।
    • पहले से पास बुक करें: पॉपुलक इवेंट्स के टिकट जल्दी खत्म हो जाते हैं।
    • ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग करें: भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब बेहतर ऑप्शन हैं।

