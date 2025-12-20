होम फेशियल से ऐसे निखारें अपनी त्वचा, सलून का महंगा फेशियल भी लगेगा फीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोजमर्रा की भागदौड़, हवा में नमी की कमी स्किन को रूखा और डिहाइड्रेट कर देती है। इससे समय के साथ फाइन लाइन्स और असमान रंगत की समस्या बढ़ने लगती है। ऐसे में घर पर ही आप फेशियल करके स्किन को हाइड्रेट और हेल्दी बना सकते हैं। आइए जानते हैं, घर पर ही फेशियल करके आप खूबसूरत स्किन कैसे पा सकते हैं।

डबल क्लींजिंग से करें शुरुआत पहली क्लींजिंग के लिए ऑयल-बेस्ड या क्रीमी मिल्क क्लींजर का इस्तेमाल करे। इससे चेहरे की ऊपरी परत पर जमा धूल-मिट्टी, प्रदूषण से हुए नुकसान, डैड स्किन की परत, मेकअप हट जाएंगे। दूसरी बार क्लींजिंग के लिए वॉटर-बेस्ड जैल क्लींजर का इस्तेमाल करें, जिससे ऑयल पूरी तरह हट जाएगा और स्किन की गहरी सफाई हो जाएगी। होम फेशियल की शुरुआत करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है।

टोनर लगाएं यह झटपट हो जाने वाला, लेकिन स्किन के हाइड्रेशन और प्रोडक्ट को एब्सॉर्ब करने के लिए एक जरूरी स्टेप है। टोनर, मिस्ट, स्प्रे स्किन का पीएच बैलेंस बरकरार रखता है। चेहरे की क्लींजिंग करने के बाद और स्किनकेयर करने से पहले टोनर अप्लाय करें। ज्यादा हाइड्रेशन के लिए कई लेयर्स में इसे लगाएं।

एक्सफोलिएशन: हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करने से डैड स्किन हट जाती है और बंद हुए पोर्स खुल जाते हैं। अपने लिप्स को भी एक्सफोलिएट करना ना भूलें और स्किन टाइप के अनुसार ही एक्सफोलिएट प्रोडक्ट चुनें।

ट्रीटमेंट मास्क: एंटी एजिंग, पॉल्यूशन के प्रभाव और ब्रेकआउट्स को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट मास्क काफी कारगर माने जाते हैं। प्रोफेशनल फेशियल के दौरान ट्रीटमेंट मास्क को एक्सफोलिएशन के बाद ही लगाया जाता है। इस मास्क को 30 मिनट तक लगाकर रखना है। यदि आपके पास वक्त है तो आप पूरी रात ही भी इसे लगाकर रख सकते हैं। इनसे बनाएं होममेड मास्क मास्क बनाने के दौरान सबसे पहली चीज है आपकी स्किन टाइप और आपका गोल। सामान्य तौर पर इन सामग्रियों से बने मास्क फायदेमंद होते हैं, लेकिन इसे अप्लाय करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें-