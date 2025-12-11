बालों का कलर हमेशा दिखेगा 'पार्लर फ्रेश', बस जान लें ये छोटा सा सीक्रेट!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने भले ही एक या दो हफ्ते पहले अपने बालों को कलर किया हो लेकिन कुछ ही दिनों में जड़ों से सफेदी झांकती हुई नजर आना शुरू हो जाती है। ऐसे में बार-बार हेयर कलर करना झंझटभरा काम लगता है और इससे बचने के लिए आप रूट टच-अप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं, यह रूट कवर या टच-अप कैसे काम करता है और कैसे आप अपने लिए सबसे बेहतर वैराइटी चुन सकते हैं।

कैसे काम करता है यह बाल कलर करने के बाद दूसरे अपॉइंटमेंट के बीच के समय को कवर करने का काम करता है, क्योंकि एक-दो हफ्ते में ही बालों की सफेदी उसके रूट या जड़ों से नजर आने लगती है। पूरे बालों को कलर करने की बजाय यह उसके सरफेस को ढंक देता है। ज्यादातर रूट टच-अप शैम्पू करने के बाद धुल जाते हैं।