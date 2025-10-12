बालों का सफेद होना सिर्फ उम्र का असर नहीं, इस Vitamin की कमी भी हो सकती है जिम्मेदार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज बाल सफेद होना सिर्फ एक बढ़ती उम्र का संकेत नहीं है, बल्कि आपके शरीर में हो रही कुछ कमियों की वजह भी हो सकता है। जी हां, यह सोचना गलत है कि सिर्फ उम्र के साथ ही बाल सफेद होते हैं। असल में, आपके शरीर को कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है ताकि बाल अपना काला रंग बरकरार रख सकें। अगर ये पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो बालों का रंग भी फीका पड़ने लगता है। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

किस विटामिन की कमी से सफेद होते हैं बाल? जिस विटामिन की हम बात कर रहे हैं, वो है Vitamin-B12। दरअसल, यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न सिर्फ लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, बल्कि बालों के पिगमेंटेशन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में इस विटामिन की कमी (Vitamin-B12 Deficiency) हो जाती है, तो बालों की जड़ों में मौजूद मेलानोसाइट्स यानी वो कोशिकाएं जो बालों को रंग देती हैं, ठीक से काम नहीं कर पातीं। इसका सीधा असर बालों के रंग पर पड़ता है और वो समय से पहले सफेद होने लगते हैं।

कैसे पता करें विटामिन B12 की कमी? अगर आपके बाल कम उम्र में ही तेजी से सफेद हो रहे हैं, तो यह विटामिन B12 की कमी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। इसके अलावा, इसकी कमी के कुछ और लक्षण भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है:

लगातार थकान महसूस होना: शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिससे आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं।

याददाश्त कमजोर होना: दिमाग के काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है।

हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन: नसें कमजोर होने लगती हैं, जिससे ये लक्षण दिख सकते हैं।

कमजोरी और चक्कर आना: शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है। क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपके बाल विटामिन-B12 की कमी से सफेद हो रहे हैं, तो सबसे पहले किसी डॉक्टर से सलाह लें। वे ब्लड टेस्ट करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद, डॉक्टर की सलाह पर आप अपनी डाइट में बदलाव कर सकते हैं या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं।