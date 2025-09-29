नवरात्र के आठवें दिन पहनें गुलाबी रंग के कपड़े, इन 5 स्टाइलिंग टिप्स से बनाएं लुक को और भी खास

नवरात्र का आठवां दिन (Navratri Day 8) देवी महागौरी का होता है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन गुलाबी रंग पहनना काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप भी इस दिन पिंक आउटफिट पहन रहे हैं तो इसे और खास व आकर्षक बनाने के लिए आइए जानें कुछ स्टाइलिंग टिप्स।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि (Navratri 2025) के पावन पर्व में हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। महागौरी को सफेद रंग प्रिय है, लेकिन इस दिन आप गुलाबी रंग भी पहन सकते हैं। गुलाबी रंग न केवल शांति और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह हर किसी के लुक को आकर्षक और एलिगेंट बना देता है।

अगर आप भी इस नवरात्रि अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो गुलाबी आउटफिट (Navratri Day 8 Outfit) को स्टाइल करने के लिए इन 5 टिप्स को जरूर अपनाएं। (Picture Courtesy: Pinterest) पिंक एथनिक आउटफिट चुनें अष्टमी के दिन आप पिंक कलर का एथनिक आउटफिट पहन सकती हैं। चाहे सलवार-कुर्ता हो, लहंगा हो या फिर अनारकली, गुलाबी रंग हर स्टाइल में खूबसूरत लगता है। हल्के कपड़े जैसे जॉर्जेट या सिल्क पर किए गए गोटा-पट्टी या जरी वर्क का आउटफिट आपको फेस्टिव वाइब्स देगा और पूजा के लिए भी परफेक्ट रहेगा।

ज्वैलरी से दें रॉयल टच गुलाबी आउटफिट को और खास बनाने के लिए सही ज्वैलरी का चुनाव जरूरी है। यदि आपने लाइट पिंक शेड का सूट या साड़ी पहना है तो इसके साथ गोल्डन या कुंदन ज्वैलरी बेहद खूबसूरत लगेगी। वहीं, डार्क पिंक या रानी पिंक के साथ सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एक ट्रेंडी और यंग लुक दे सकती है।

(Picture Courtesy: Pinterest) दुपट्टे की स्टाइलिंग गुलाबी आउटफिट को और आकर्षक बनाने का सबसे आसान तरीका है दुपट्टे की स्टाइलिंग। आप कॉन्ट्रास्ट कलर का दुपट्टा ले सकती हैं, जैसे पिंक आउटफिट के साथ व्हाइट, गोल्डन या ग्रीन डुपट्टा। साथ ही, दुपट्टे को अलग-अलग तरीके से ड्रेप करें, जैसे कि एक साइड से पिनअप करना या बेल्ट के साथ कैरी करना। यह छोटे-छोटे बदलाव भी आपके लुक को खास बना देंगे।

(Picture Courtesy: Pinterest) फुटवियर और क्लच पर दें ध्यान अक्सर लोग आउटफिट चुनने के बाद फुटवियर और क्लच पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन सही फुटवियर आपके पूरे लुक को निखार सकता है। गुलाबी कपड़ों के साथ गोल्डन या न्यूड हील्स एकदम परफेक्ट रहेंगी। वहीं, एथनिक लुक को पूरा करने के लिए मैचिंग क्लच या पोटली बैग कैरी करें।