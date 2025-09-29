Navratri 2025 Mehndi Design: इस अष्टमी और नवमी अपने हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, देखें फोटोज

नवरात्र त्योहार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के साथ होता है। इस खास मौके के लिए महिलाएं शृंगार करती हैं और माता रानी की पूजा करती हैं। लेकिन बिना मेहंदी (Navratri 2025 Mehndi Design) के शृंगार अधूरा माना जाता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी के लिए आसान और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन लगाना चाहती हैं तो यहां देखें कुछ आइडियाज।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। अंत में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करके नवरात्र का व्रत पूरा करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा के लिए महिलाएं खास शृंगार करती हैं और हाथों पर मेहंदी (Navratri 2025 Mehndi Designs) भी लगाती हैं।

मेहंदी को सोलह शृंगार का हिस्सा माना जाता है और साथ ही यह शुभता का भी प्रतीक है। इसलिए अष्टमी या नवमी के लिए मेहंदी लगाने का सोच रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल डिजाइन लगाने से बचना चाहती हैं, तो चिंता मत करिए। हम यहां कुछ ऐसे मेंहदी डिजाइन (Navratri Ashtami Mehndi Designs) बताने वाले हैं, जो आसानी से मिनटों में बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं नवरात्र की अष्टमी और नवमी के लिए खूबसूरत मेहंदी डिजाइन।

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन-1 (Picture Courtesy: Instagram) यह मेहंदी डिजाइन हर किसी को खूब पसंद आता है और खूबसूरत होने के साथ-साथ लगाने में भी काफी आसान है। दरअसल, इसके लिए आपको अपनी हथेली के बीच में एक गोल बिंदू बनाना है, जिसका साइज आप अपने हिसाब से चुन सकती हैं और इसके आस-पास बारीक छोटे-छोटे डिजाइन बनाएं। इस डिजाइन को बनाने में आपको 10-15 मिनट का समय लगेगा।

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन-2 (Picture Courtesy: Instagram) अगर आप बहुत हेवी डिजाइन नहीं लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अपने हाथों पर छोटे-छोटे फूल बनाएं और उन्हें बिंदुओं से जोड़ते जाएं, ताकि वे एक लड़ी में गुंथे हुए लगें। उंगलियों के सिरों को मेहंदी से कवर करें और कलाई के बास बारीक लाइन से डिजाइन बनाएं। यह मेंहदी डिजाइन ट्रेडिशनल और मॉर्डन दोनों लुक देगी।

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन-3 (Picture Courtesy: Instagram) अगर आप अष्टमी के लिए मिनिमल मेहंदी डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपको काफी पसंद आएगा। इस रंगोली स्टाइल मेहंदी में आपको हथेली के बीच एक चौकोर बनाना है और उसके आस-पास बारीक-बारीक फूल-पत्तियों के डिजाइन बनाएं। ऐसे ही फूल आप अपनी उंगलियों पर भी बना सकती हैं।