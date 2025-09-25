Language
    दुर्गा पूजा के लिए पहन रही हैं बंगाली स्टाइल में साड़ी, तो इन 5 टिप्स से बनाएं अपना लुक और भी खास

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:19 AM (IST)

    दुर्गा पूजा के मौके पर पंडाल घूमने या पूजा के लिए कई लोग बंगाली स्टाइल में साड़ी ड्रेप करना पसंद करते हैं। इस स्टाइल में साड़ी दुर्गा पंडालों में घूमने के आनंद को और बढ़ा देती हैं। कुछ सिंपल स्टाइलिंग टिप्स (Saree Styling Tips) से आप अपने साड़ी लुक को और भी खास बना सकते हैं।

    दुर्गा पूजा पर ऐसे करें साड़ी स्टाइल (Picture Courtesy: Pinterest)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गा पूजा (Durga Puja 2025) का त्योहार केवल आस्था और भक्ति का ही नहीं, बल्कि बंगाल की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा एक अद्भुत अनुभव भी है। अब सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिलती है, जिसमें महिलाएं बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनना पसंद करती हैं।

    लाल और सफेद साड़ी की चमक, बड़ी सी बिंदी, शंख और पल्ले की खूबसूरत ड्रेसिंग- ये सब मिलकर त्योहार को और भी खास बना देते हैं। अगर आप भी इस दुर्गा पूजा पर बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनना चाहती हैं, तो यहां दिए गए 5 टिप्स (Bengali Style Saree Tips) आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    सही साड़ी चुनें

    बंगाली स्टाइल साड़ी पहनने की शुरुआत सही साड़ी चुनने से होती है। परंपरागत रूप से, दुर्गा पूजा पर सफेद या ऑफ-व्हाइट बेस वाली लाल बॉर्डर की साड़ी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कॉटन, सिल्क या तांत की साड़ियां बंगाली लुक के लिए एकदम परफेक्ट रहती हैं। ये न केवल आरामदायक होती हैं बल्कि पूरे दिन पूजा और पंडाल घूमने के दौरान पहनने में भी आसान रहती हैं।

    बंगाली ड्रेपिंग स्टाइल अपनाएं

    बंगाली साड़ी पहनने का असली आकर्षण उसके ड्रेपिंग स्टाइल में है। इसमें साड़ी का पल्ला चौड़ा रखा जाता है और कंधे पर खूबसूरती से फैलाया जाता है। कुछ महिलाएं पल्ले को चोटी के ऊपर से घुमाकर आगे ले आती हैं, जिससे उनका लुक और भी पारंपरिक लगता है। ड्रेपिंग करते समय ध्यान रखें कि प्लीट्स अच्छी तरह सेट हों और पल्ला ज्यादा भारी न लगे।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    गोल लाल बिंदी और सिंदूर

    बंगाली लुक की पहचान बड़ी गोल लाल बिंदी है। यह आपके पूरे मेकअप को त्योहार के लिए परफेक्ट बना देती है। अगर आप शादी-शुदा हैं, तो सिंदूर की डॉट्स भी माथे और पार्टिंग में लगाने से लुक निखरकर आएगा। लाल या गहरे गुलाबी रंग की बिंदी इस लुक के साथ काफी अच्छी लगती है।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    ज्वैलरी पर ध्यान दें

    बंगाली स्टाइल को और निखारने के लिए गोल्डन ज्वैलरी सेट पहनना सबसे अच्छा होता है। बड़े झुमके, चूड़ियां, और नेकलेस आपकी साड़ी को रॉयल टच देंगे। अगर आप ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहती हैं तो केवल एक बड़ा सा झुमका और चूड़ियां भी काफी हैं।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    हेयरस्टाइल और मेकअप पर दें ध्यान

    हेयरस्टाइल के लिए आप बन बना सकती हैं, जिसे गजरे या लाल-सफेद फूलों से सजा सकती हैं। आप चाहें तो हेयर बन में जूड़ा पिन लगाकर भी खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। मेकअप में लाल लिपस्टिक और हल्का आई-मेकअप ही काफी है। ध्यान रखें मेकअप ऐसा हो, जो आपकी साड़ी के लुक को और निखारे।

