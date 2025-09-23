Language
    नवरात्र के तीसरे दिन पहनें इस रंग के कपड़े, इन 5 स्टाइलिंग टिप्स से ट्रेडिशनल लुक लगेगा और आकर्षक

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:08 PM (IST)

    नवरात्र के हर दिन देवी के अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे ही तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी चंद्रघंटा को एक खास रंग प्रिय है जिसे पहनना काफी शुभ माना जाता है। आइए जानें नवरात्र के तीसरे दिन कौन-सा रंग पहनना चाहिए और इसे स्टाइल कैसे करें।

    Hero Image
    नवरात्र के तीसरे दिन कैसे करें आउटफिट स्टाइल (Picture Courtesy: Pinterest)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) का पर्व हर साल श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जाता है। नौ दिनों तक माता दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का एक खास रंग होता है, जिसे पहनने से माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी और शुभ फल मिलता है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस दिन का रंग है पीला।

    यह रंग एनर्जी, उमंग और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि एक ही रंग (Navratri Day 3 Colour) में कैसे नया और स्टाइलिश लुक पाया जाए। अगर आप भी यही सोच रही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 आसान और स्मार्ट स्टाइलिंग टिप्स, जिनसे आप नवरात्र के तीसरे दिन पीले रंग में सबसे अलग और खूबसूरत नजर आएंगी।

    एथनिक वियर को चुनें

    नवरात्र में ट्रेडिशनल वियर पहनना हमेशा अच्छा लगता है। आप चाहें तो पीले रंग की साड़ी, सलवार सूट, या अनारकली पहन सकती हैं। खासतौर पर सिल्क या जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी दिनभर पूजा-पाठ और गरबा नाइट के लिए आरामदायक भी होगी और लुक को रॉयल टच भी देगी। अगर आप मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिश्रण चाहती हैं तो इंडो-वेस्टर्न आउटफिट जैसे पीले रंग का पलाजो सेट या केप स्टाइल कुर्ता भी ट्राई कर सकती हैं।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल

    पूरा लुक सिर्फ पीला रखने की जगह आप उसमें कॉन्ट्रास्ट कलर भी शामिल कर सकती हैं। जैसे पीले रंग के साथ लाल, हरा या गुलाबी रंग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पीली साड़ी के साथ लाल ब्लाउज, या पीले सूट के साथ ग्रीन दुपट्टा आपके लुक को और आकर्षक बनाएगा। यह स्टाइलिंग ट्रिक साधारण आउटफिट को भी फेस्टिव-रेडी बना देती है।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    ज्वैलरी से बढ़ाएं खूबसूरती

    किसी भी फेस्टिव लुक को पूरा करने में ज्वैलरी का अहम रोल होता है। पीले रंग के साथ गोल्डन या कुंदन ज्वेलरी सबसे अच्छी लगती है। आप चाहें तो लंबे झुमके और बैंगल्स कैरी करें। अगर आप मिनिमल लुक चाहती हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट ईयररिंग्स ही काफी हैं। वहीं, साड़ी के साथ हल्का नेकपीस आपके लुक को और ग्रेसफुल बनाएगा।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    मेकअप और हेयरस्टाइल पर दें ध्यान

    पीले आउटफिट को पहनते समय मेकअप बहुत भारी न करें। हल्का बेस, न्यूड लिपस्टिक और काजल से आंखों को डिफाइन करें। अगर आपको ब्राइट लुक पसंद है तो रेड या मरून शेड की लिपस्टिक भी कैरी की जा सकती है। हेयरस्टाइल में आप जूड़ा बनाकर गजरा लगा सकती हैं या खुले बालों में हल्के कर्ल्स करके फेस्टिव टच पा सकती हैं।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    सही फुटवियर और हैंडबैग चुनें

    फुटवियर और हैंडबैग जैसे एक्सेसरीज को भी लुक के साथ मैच करना जरूरी है। पीले ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ गोल्डन या एम्ब्रॉयडरी वाली जूतियां, मोजड़ी या हील्स अच्छी लगेंगी। वहीं, छोटे पोटली बैग या क्लच से आपका पूरा लुक और भी एथनिक और फेस्टिव दिखाई देगा।

