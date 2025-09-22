Navratri 2025 के दूसरे दिन पहनें इस खास रंग के कपड़े, इन 5 टिप्स से बनाएं अपना ट्रेडिशनल लुक को खास

नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) के पावन पर्व पर नौ दिनों तक देवी के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्र के हर एक दिन के लिए एक खास रंग समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि देवी को ये रंग काफी प्रिय हैं। इसलिए भक्तजन नवरात्र के दिनों के हिसाब से अपने आउटफिट्स के रंग चुनते हैं। आइए जानें नवरात्र के दूसरे दिन का रंग।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) का त्योहार भक्ति और उल्लास का अनोखा संगम है। इस दौरान नौ देवियों की आराधना के इन नौ दिनों में हर दिन के लिए एक खास रंग को समर्पित होता है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि देवी को सफेद रंग बेहद पसंद है।

सफेद रंग शांति, पवित्रता, सादगी और मां के सौम्य रूप का प्रतीक है। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन सफेद रंग (Navratri Day 2 Color) के कपड़े पहनना काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि, कई बार सफेद रंग के कपड़ों को लेकर लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि यह थोड़ा ज्यादा सिंपल या फीका लग सकता है।

लेकिन अगर इसे सही एक्सेसरीज और स्टाइल के साथ पहना जाए, तो सफेद रंग आपके ट्रेडिशनल लुक को और भी ज्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश बना सकता है। आइए जानें इसके लिए 5 खास टिप्स। (Picture Courtesy: Pinterest) सही गहनें चुनना है जरूरी सफेद रंग एक न्यूट्रल शेड है जिसके साथ आप बोल्ड और मैटिक दोनों तरह के गहने पहन सकती हैं। चांदी के या ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी सफेद रंग के साथ सबसे बेहतरीन तालमेल बिठाते हैं। ये आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। इसके अलावा, गोल्ड या पर्ल की ज्वैलरी भी पहन सकती हैं। ये भी सफेद रंग के साथ काफी अच्छी लगती हैं।

(Picture Courtesy: Pinterest) स्टाइलिश डुपट्टा या स्टोल अगर आपका सफेद सूट या साड़ी सादा है, तो उसे एक स्टाइलिश डुपट्टे या स्टोल से लुक को और आकर्षक बना सकते हैं। नवरात्र के थीम के अनुसार लाल, गुलाबी, गोल्डन यंत्री या जरी वाले बॉर्डर वाला डुपट्टा चुनें। आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से पहन सकती हैं या फिर अपने कंधे पर स्टाइलिश अंदाज में ड्रेप कर सकती हैं। यह एक्सपेरिमेंट आपके पूरे आउटफिट में एक पॉप ऑफ कलर जोड़ देगा।

(Picture Courtesy: Pinterest) मेकअप और हेयरस्टाइल पर दें ध्यान सफेद रंग पहनने पर आपका मेकअप बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। नेचुरल और ड्यूई मेकअप इसके साथ परफेक्ट जाता है। अपने चेहरे पर एक हल्का बेस, गुलाबी या न्यूड शेड का लिप कलर और काजल या सबटोन आई शैडो लगाएं। हेयरस्टाइल के लिए आप गजरा लगाकर बाल खुले रख सकती हैं, चोटी बना सकती हैं या फिर एक स्टाइलिश बन बना सकती हैं। ताजे फूलों का गजरा सफेद रंग के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है।

(Picture Courtesy: Pinterest) बैग और फुटवियर का रखें ख्याल अपने पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए फुटवियर और बैग को सोच-समझकर चुनें। सफेद रंग के साथ गोल्डन या सिल्वर वर्क वाली जूतियां बेहद खूबसूरत लगेंगी। अगर आप मॉडर्न टच देना चाहती हैं, तो न्यूड या बेज कलर की हील्स भी पहन सकती हैं। क्लच बैग के लिए जरी वाला पोटली बैग या फिर एक रंगीन क्लच आपके लुक को और बेहतर बनाएगा।