नवरात्र के 7वें दिन पहनें नीले रंग के कपड़े, इन 6 स्टाइलिंग टिप्स से लुक बनेगा और भी आकर्षक

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:19 PM (IST)

    नवरात्र के सातवें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन नीला रंग (Navratri Day 7 Colour) पहनना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ब्लू ट्रेडिशनल आउटफिट्स को स्टाइल कैसे करें तो ये कुछ टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं। आइए जानें ये स्टाइलिंग टिप्स।

    नवरात्र के सातवें दिन पहनें ये खास रंग (Picture Courtesy: Pinterest)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) का सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा को समर्पित होता है। इस दिन भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नीला रंग शांति, विश्वास और गहराई का प्रतीक माना जाता है।

    फैशन के लिहाज से भी यह रंग बेहद आकर्षक और रॉयल लुक देता है। अगर आप नवरात्र के सातवें दिन ब्लू आउटफिट (Navratri Day 7 Outfit) के साथ अपने लुक को खास बनाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए स्टाइलिंग टिप्स आपके लिए मददगार साबित होंगे।

    ट्रेडिशनल लुक के लिए नीली साड़ी

    नवरात्र पर साड़ी पहनने का अपना अलग ही आकर्षण है। आप सिल्क, जॉर्जेट या कॉटन की नीली साड़ी चुन सकती हैं। गोल्डन बॉर्डर वाली नीली साड़ी आपको एलीगेंट और फेस्टिव टच देगी। इसे मिनिमल ज्वैलरी और छोटे बिंदी के साथ स्टाइल करें, ताकि पूरा ध्यान आपकी साड़ी और पर्सनालिटी पर ही रहे।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    नीला सलवार सूट या अनारकली

    अगर आप आरामदायक और ग्रेसफुल आउटफिट चाहती हैं, तो नीला सलवार सूट या अनारकली ड्रेस परफेक्ट रहेगा। दुपट्टे पर कढ़ाई या गोटा-पट्टी का काम आपके लुक को फेस्टिव फील देगा। साथ में इंट्रिकेट डिजाइन वाली झुमके और जूतियां पहनें। यह लुक पूजा के लिए बेहतर है।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    फ्यूजन लुक के लिए इंडो-वेस्टर्न आउटफिट

    आजकल फ्यूजन फैशन काफी ट्रेंड में है। आप नीले रंग की लॉन्ग स्कर्ट को शॉर्ट क्रॉप टॉप या जैकेट स्टाइल ब्लाउज के साथ कैरी कर सकती हैं। यह लुक पारंपरिक भी लगेगा और मॉडर्न भी। हाई हील्स और हैंडक्राफ्टेड क्लच बैग आपके आउटफिट को और स्टाइलिश बनाएंगे।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    स्टाइलिंग में करें एक्सेसरीज का इस्तेमाल

    नीले रंग के आउटफिट को स्टाइल करते समय सिल्वर या ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी बेहद खूबसूरत लगती है। आप झुमके, चोकर नेकलेस या कड़े पहन सकती हैं। सूट या इंडो-वेस्टर्न के साथ बड़े रिंग्स और ब्रेसलेट्स ट्रेंडी दिखते हैं।

    मेकअप और हेयरस्टाइल पर दें ध्यान

    नीले रंग के कपड़ों के साथ हल्का मेकअप ज्यादा आकर्षक लगता है। आंखों पर ब्लू काजल या आईशैडो लगाने से लुक मैचिंग और फेस्टिव दोनों लगेगा। लिप्स पर न्यूड या पिंक शेड लगाएं। हेयरस्टाइल में खुले बालों के साथ हल्के कर्ल या फिर जुड़ा बनाकर गजरा लगाना आपके लुक को निखार देगा।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    फुटवियर सही चुनें

    पूरे लुक को परफेक्ट बनाने के लिए फुटवियर पर भी ध्यान दें। नीले या गोल्डन कलर की जूतियां, कोल्हापुरी या एथनिक सैंडल आपके आउटफिट के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाती हैं। अगर आप फ्यूजन लुक चुन रही हैं, तो हाई हील्स या ब्लॉक हील्स स्टाइलिश लगेंगी।

