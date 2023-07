त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए करें पुदीना के पत्तियों का इस्तेमाल, इस तरह बनाएं टोनर और फेस पैक

Mint Leaves For Skin पुदीना की पत्तियां त्वचा को कई तरह से लाभ पहुंचाती हैं। ये त्वचा को ठंडा रखने कील-मुहांसों को दूर करने चेहरे की सूजन कम करने में काफी मददगार होती हैं। आप इसका इस्तेमाल फेस पैक टोनर या सीरम के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन विटामिन-ए जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं।

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Mint Leaves For Skin:पुदीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह स्वाद को लाजवाब बनाने के साथ शरीर की कई तरह की परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। इसमें प्रोटीन, मेंथोल, विटामिन-ए, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, पुदीने की पत्तियां स्किन के लिए काफी गुणकारी होती हैं। तो आइए जानते हैं, पुदीने का चेहरे पर इस्तेमाल कैसे करें। पुदीना और केले का मास्क केला विटामिन, पोटौशियम, अमीनो एसिड, जिंक और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह स्किन को पोषण और मॉइस्चराइज़ करने में मददगार है। अगर आप मुंहासे से परेशान हैं, तो पुदीना और केले का फेस पैक चेहरे पर जरूर अप्लाई करें। सामग्री एक पका केला

पुदीना की कुछ पत्तियां बनाने की विधि पके केले के अच्छी तरह मैश कर लें। इसमें पुदीना की पत्तियों का पेस्ट डालें। अब इस पैक को चेहरे पर लगाएं, करीब 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। मिंट टोनर चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए मिंट टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी सुस्त त्वचा को ताजगी भरा एहसास देगा। सामग्री एक कप पुदीने की पत्तियां

2 कप पानी बनाने की विधि मिंट टोनर तैयार करने के लिए सबसे पुदीने की पत्तियों को काट लें। अब पैन में पानी रखें इसमें कटी हुई पत्तियों को डालें और अच्छी तरह उबाल दें। अब आंच बंद कर दें। एक बार जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे छान लें और स्प्रे बोतल में रख लें। पुदीना और गुलाब जल का सीरम पुदीने की पत्तियां मुंहासों को ठीक करने में मदद करती हैं। आप इसका इस्तेमाल कर फेस सीरम बना सकते हैं। जो स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है। सामग्री 8-10 पुदीने की पत्तियां

एक-दो बड़ा चम्मच गुलाब जल

एक टी स्पून ग्लिसरीन बनाने की विधि पुदीने की 8-10 पत्तियों को ओखली में पीस लें। हरे पुदीना पेस्ट को एक कांच के कंटेनर में डालें। इसमें गुलाब जल और ग्लिसरीन मिक्स करें। मिश्रण को रेफ्रिजरेटर में रखें और इसे एक साथ घुलने दें। अगले दिन इसे छान लें और एक साफ बोतल में रखें। जब भी आपकी त्वचा में जलन महसूस हो, तो इस सीरम को अपने चेहरे पर लगाएं।

