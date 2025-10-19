फेस्टिव ग्लो चाहिए? 'माचा' का इस तरह करें यूज, सब पूछेंगे खूबसूरती का राज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल नेचुरल ग्लोइंग स्किन की चाहत तो हर किसी की होती है, लेकिन केमिकल युक्त प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल अक्सर स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में 'माचा' एक बेहतरीन नेचुरल ऑप्शन है। यह एक हाई क्वालिटी वाला जापानी ग्रीन टी पाउडर है, जो एंटी ऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफिल, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है। माचा स्किन को डीप नरिशमेंट देता है, इन्फ्लेमेशन और पिगमेंटेशन को कम करता है तथा स्किन को नेचुरल ग्लो प्रदान करता है। आइए जानें माचा इस्तेमाल करने के सबसे असरदार तरीके, जिनसे आपकी स्किन बन सकती है हेल्दी और ग्लोइंग।

एक चम्मच माचा पाउडर में आधा चम्मच शहद और एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर ठंडे पानी से धो लें। यह स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और दाग-धब्बों को हल्का करता है।

माचा स्क्रब

माचा पाउडर, चावल का आटा और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब हल्के हाथों से इसे चेहरे पर रगड़ें। यह डेड स्किन को हटाकर स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है।

माचा आइस क्यूब्स

माचा टी बनाकर आइस ट्रे में भरें और जमा लें। हर सुबह इन क्यूब्स से फेस पर मसाज करें। इससे स्किन टाइट, फ्रेश और ब्राइट दिखती है।

माचा टोनर

एक कप उबले ठंडे पानी में आधा चम्मच माचा मिलाएं। इसे स्प्रे बॉटल में भरकर दिन में दो बार चेहरे पर छिड़कें। यह स्किन को टोन और रिफ्रेश करता है।

माचा डिटॉक्स ड्रिंक

हर सुबह खाली पेट 1 कप माचा टी पीना शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और स्किन को अंदर से हेल्दी बनाता है, जिससे नेचुरल ग्लो आता है।

माचा और दही का पैक

एक चम्मच माचा और एक चम्मच ताजा दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। यह टैनिंग को हटाकर स्किन को ब्राइट बनाता है।

माचा नाइट सीरम

एक चुटकी माचा में 2-3 बूंदें बादाम तेल की मिलाकर चेहरे पर रात में मसाज करें। रातभर यह स्किन को रिपेयर करता है और मॉर्निंग में स्किन ग्लोइंग नजर आती है।

माचा सिर्फ एक हेल्दी ड्रिंक नहीं, बल्कि एक पावरफुल स्किनकेयर इंग्रीडिएंट भी है। अगर आप भी नेचुरल तरीके से ग्लोइंग और यंग स्किन चाहते हैं, तो माचा को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें।

Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।