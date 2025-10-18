सिर्फ 15 मिनट में मिलेगी Glass Skin! दीवाली से पहले ट्राई करें चुकंदर-एलोवेरा फेसपैक

Language
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    दीवाली आने वाली है और इस त्योहार पर अगर आप महंगे फेशियल में पैसे खर्च नहीं करना चाहतीं, तो हमारे पास आपके लिए एक सीक्रेट नुस्खा है, जो आपके चेहरे को 'ग्लास स्किन' जैसा ग्लो देगा, वह भी सिर्फ 15 मिनट में। जी हां, यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं चुकंदर-एलोवेरा फेसपैक बनाने की आसान विधि।

    फेस्टिव सीजन में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा चुकंदर-एलोवेरा फेसपैक (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चमकता रहे, एकदम शीशे जैसी ग्लोइंग स्किन के साथ। हालांकि, मार्केट की महंगी क्रीम और सैलून ट्रीटमेंट हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होते। अगर आप भी घर बैठे नेचुरल तरीके से दीवाली पर दमकती त्वचा पाना चाहती हैं, तो बस एक बार चुकंदर और एलोवेरा का यह फेसपैक ट्राई करके देख सकते हैं।

    कैसे काम करता है यह फेसपैक?

    चुकंदर में मौजूद बेटालाइन, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को डीटॉक्स करते हैं, डलनेस हटाते हैं और अंदर से पिंक ग्लो लाते हैं। वहीं एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है, हाइड्रेट करता है और टैनिंग कम करता है। जब दोनों को मिलाया जाता है, तो यह फेसपैक स्किन को न सिर्फ ग्लास जैसा स्मूद बनाता है, बल्कि उसकी नेचुरल चमक को भी बढ़ाता है।

    चुकंदर-एलोवेरा फेसपैक बनाने के लिए सामग्री

    • 2 चम्मच चुकंदर का रस या पेस्ट
    • 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल (फ्रेश या मार्केट वाला)
    • 1 चम्मच गुलाबजल (ऑप्शनल)
    • 1 चम्मच बेसन या मुल्तानी मिट्टी (ऑयली स्किन के लिए)

    चुकंदर-एलोवेरा फेसपैक के इस्तेमाल का तरीका

    • सबसे पहले चुकंदर को छीलकर उसका रस या पेस्ट बना लें।
    • इसमें एलोवेरा जेल और गुलाबजल मिलाकर अच्छे से मिक्स करें।
    • अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें बेसन या मुल्तानी मिट्टी मिला लें।
    • अब इस पैक को साफ चेहरे पर समान रूप से लगाएं।
    • 15 मिनट तक सूखने दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

    कब लगाएं?

    हफ्ते में 2–3 बार यह फेसपैक लगाएं। लगातार कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होगा- स्किन मुलायम, फ्रेश और ग्लोइंग लगेगी।

    सबसे जरूरी बात

    यह पैक पूरी तरह नेचुरल है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। इसलिए यह हर स्किन टाइप के लिए सुरक्षित है। अगर आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

    इन बातों का भी रखें ध्यान

    • फेसपैक लगाने से पहले चेहरा साफ कर लें, ताकि पोर्स खुल सकें।
    • धोने के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे।
    • दिन में खूब पानी पिएं और नींद पूरी लें, यही असली ग्लो का राज है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।