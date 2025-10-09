Language
    Lakme Fashion Week के दूसरे दिन पलक तिवारी ने ढाया कहर, शोस्टॉपर बन लूटीं महफिल

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    दिल्ली में 8 से 12 अक्टूबर तक चल रहे लैक्मे फैशन वीक में NIF ग्लोबल ने 9 अक्टूबर को अपना 'द रनवे' कलेक्शन पेश किया, जिसकी शोस्टॉपर पलक तिवारी थीं। NIF ग्लोबल का 'रिकॉलिंग' कलेक्शन रवींद्रनाथ टैगोर के गीत से प्रेरित था, जिसमें इको प्रिंट, बंगाली लिपि और विभिन्न रेशम पर कंथा व क्रूएल कढ़ाई का इस्तेमाल किया गया। 

    दिल्ली में लगा फैशन का मेला (Picture Credit- Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में दिल्ली में फैशन जगत के जाने-माने इवेंट लैक्मे फैशन वीक (LFW) की शुरुआत हो चुकी है। यह एक ऐसा फैशन इवेंट है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह इवेंट 8 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख डिजाइनर अपने एक्सक्यूसिव कलेक्शन पेश करेंगे। 

    इस इवेंट के दूसरे दिन, यानी गुरुवार 9 अक्टूबर को NIF ग्लोबल ने अपने शो 'द रनवे' के लिए शोस्टॉपर पलक तिवारी के साथ अपने कलेक्शन पेश किए। शो के दूसरे दिन NIF ग्लोबल, 'द रनवे' कलेक्शन पेश किया गया। आइए जानते हैं इन सभी कलेक्शन के बारे में विस्तार से- 

     NIF ग्लोबल ने पेश किया कलेक्शन

    pakal

    LFW में गाच का नवीनतम कलेक्शन 'रिकॉलिंग' प्रदर्शित किया गया। यह रवींद्र नाथ टैगोर के पुराने गीत 'पुरोनो सेई दिनेर कोथा' से प्रेरित था, जिसका अर्थ है 'पुराने दिनों की यादें'। अतीत की मीठी-कड़वी यादों को ताजा करने का एक उत्सव मनाता इस कलेक्शन में इको प्रिंट, बंगाली लिपि में गाच के ब्लॉक प्रिंट, एरी सिल्क, चंदेरी सिल्क, पश्मीना सिल्क, लिनेन सिल्क, कॉरडरॉय जैसे प्राकृतिक कपड़ों पर कंथा सिलाई और क्रूएल कढ़ाई का इस्तेमाल किया गया।

    शोस्टॉपर बनीं पलक तिवारी

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Lakmē Fashion Week (@lakmefashionwk)

    इस दौरान एक्ट्रेस पलक तिवारी एनआईएफ के 'द रनवे' कलेक्शन के लिए शोस्टॉपर बनीं। उन्होंने इस दौरान अपने लुक और खास आउटफिट से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षिक किया। रनवे कलेक्शन के शोस्टॉपर के तौर पर उन्होंने ने सफेद शर्ट के ऊपर डेनिम ड्रेस पहनी हुई थी। इस ड्रेस में कमर के चारों ओर एक प्रिंटेड बेल्ट थी और उन्होंने काले रंग की स्ट्रैपी हील्स, टाई और एक बैग के साथ अपने लुक को पूरा किया।

    सात डिजाइनर्स ने पेश किए कलेक्शन

    lakme

    रीइमैजिन्ड हीरलूम्स’ थीम के तहत, NIF ग्लोबल के इस शोकेस में देशभर के सात डिजाइनर्स के 5 कलेक्शंस पेश किए गए। इस दौरान यह बताया गया कि कैसे विकसित हो सकती हैं। थीम को फॉलो करते हुए मुंबई के डिजाइनर्स जेनिका नाहर और द्विती जैन, सूरत की माहेक जारिवाला, कोलकाता की अनुरूपा साहा और बर्नाली गाराई और हेंसी पटेल ने अपने कलेक्शन पेश किए। 

    इस दौरान रनवे पर राजस्थान की किल्टिंग से लेकर कच्छ की कढ़ाई तक, बंगाल की कंथा से लेकर गुजरात की मणि कढ़ाई तक की झलक देखने को मिली। 