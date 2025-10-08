Language
    Lakme Fashion Week 2025 उत्सव का हुआ आगाज, राजधानी में 5 दिनों तक लगेगा इंडियन फैशन का सबसे बड़ा मेला

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:21 PM (IST)

    लैक्मे फैशन वीक जो भारत का एक प्रमुख फैशन इवेंट है इस साल अपने 25 साल पूरे कर रहा है। 8 अक्टूबर से शुरू हुए इस 5 दिवसीय शोकेस में 100 से ज्यादा डिजाइनर और ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन अकारो अनाविला और द एडिट द्वारा तैयार किए गए फैशन कलेक्शन का उद्घाटन किया गया।

    लैक्मे फैशन वीक 25 साल का सफर, फैशन जगत में नए रंग! (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फैशन जगत से जुड़े लोग हर साल बेसब्री से लैक्मे फैशन वीक का इंतजार करते हैं। यह भारत का एक प्रमुख फैशन और लाइफस्टाइल इवेंट है, जो इस साल अपने 25 साल पूरे कर रहा है। 25 साल से भी ज्यादा समय से यह इवेंट फैशन की दुनिया में नए-नए रंग भर रहा है और को नई परिभाषा दे रहा है।

    बात करें इस साल हो रहे फैशन वीक की, तो इस बार 8 अक्टूबर से इस इवेंट की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन इवेंट की ओपनिंग की गई, जिसके बादइस 5 दिनों के शोकेस के जरिए हर सीजन में 100 से ज्यादा डिजाइनर, ब्रांड्स और इंडस्ट्रीज के स्टेकहोल्डर के साथ, एफडीसीआई के साथ साझेदारी में लैक्मे फैशन वीक फैशन बिजनेस के केंद्र के रूप में खुद को स्थापित किया है।

    कई बड़े डिजाइनर लेंगे हिस्सा

    शो के पहले दिन बुधवार यानी 8 अक्टूबर को द कुंज में अकारो, अनाविला और द एडिट द्वारा तैयार किए गए फैशन कलेक्शन का उद्घाटन किया गया। यह शोकेस भारत में क्रिएटिव और डिजाइनर फैशन को बढ़ावा देने के लिए FDCI, लैक्मे और रिलायंस की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

    5 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में कई बड़े और मशहूर डिजाइनर हिस्सा लेने वाले हैं। डिजाइनर्स की इस लिस्ट में तरुण तहिलियानी, अब्राहम एंड ठाकोर, शांतनु निखिल कॉउचर, सुपीमा और राहुल मिश्रा तक का नाम शामिल हैं, जो इस दौरान वसंत कुंज स्थित द ग्रैंड में लोगों को अपने फैशन से रूबरू कराएंगे।

    इवेंट में पहली बार होगा ऐसा कुछ

    यह पहली बार होगा, जब प्रसिद्ध डिजाइनर जोड़ी शांतनु और निखिल वेलोरा अपनी खास डिजाइन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह अपना पहला ऑल-वुमन कॉउचर शोकेस लॉन्च करेंगे, तो बेबाक ग्लैमर का पर्याय है। इसके अलावा प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुनीत वर्मा अपना पहला रेडी-टू-वियर कलेक्शन प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो आधुनिक महिलाओं के लिए खास होने वाला है। यह कलेक्शन 1970 के दशक के ग्लैमर से प्रेरित है और इसलिए अपने आप में इतना खास है।

    यहां देखें लैक्मे फैशन वीक का पूरा शेड्यूल

    View this post on Instagram

    A post shared by Lakmē Fashion Week (@lakmefashionwk)

