पेपर की ड्रेस पहनकर पेरिस फैशन वीक में छा गईं Kylie Jenner, क्या आपने देखा ये अनोखा लुक?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में, पेरिस फैशन वीक में मशहूर हस्ती काइली जेनर ने अपनी एक खास ड्रेस से सबको हैरान कर दिया। दरअसल, उन्होंने मशहूर फैशन हाउस मेसन मार्जिएला (Maison Margiela) के शो में एक ऐसी ड्रेस पहनी, जो पूरी तरह से कागज से बनी हुई थी।

जी हां, आपने सही पढ़ा, 'पेपर की ड्रेस'। यह ड्रेस जितनी नाजुक थी, उतनी ही स्टाइलिश भी। यह कोई आम कपड़ा नहीं था, बल्कि एक कला का नमूना था, जो इस बात का सबूत है कि फैशन की दुनिया में कोई भी चीज मुमकिन है और कुछ भी 'फैशन' का हिस्सा हो सकता है।

Kylie Jenner attends the Maison Margiela Womenswear Spring/Summer 2026 show. pic.twitter.com/M1eAGIOaSi — 📸 (@metgalacrave) October 4, 2025 कैसी थी यह पेपर ड्रेस? काइली की यह व्हाइट मिनी ड्रेस बहुत ही क्लासी और खूबसूरत लग रही थी। इसे मेसन मार्जिएला ने खास तौर पर डिजाइन किया था। यह ड्रेस हल्की जाली की तरह थी, जिस पर छोटे-छोटे कागज के टुकड़े लगे हुए थे। इसमें पतली स्ट्रैप्स थीं और इसके साथ उन्होंने उसी तरह की टेक्सचर वाली टाइट्स भी पहनी थी।

काइली ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी यह ड्रेस 'पेपर' से बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ वही ऐसी ड्रेस को इतने कॉन्फिडेंस के साथ पहन सकती हैं। ग्लैमरस एक्सेसरीज से पूरा किया लुक इस नाजुक ड्रेस के साथ उन्होंने अपने लुक को और भी खास बनाने के लिए कुछ और चीजें पहनीं। उन्होंने सिल्वर रंग की बड़ी इयररिंग्स, बड़े काले सनग्लासेज और एक छोटा सा काला बॉक्स क्लच लिया हुआ था। पैरों में उन्होंने प्लीटेड डिजाइन वाले सफेद वेज हील्स पहने।

उनके बाल खुले और सिंपल थे और उन्होंने अपना सिग्नेचर मेकअप किया हुआ था। इस पूरे लुक में वह एक दम पेरिसियन चिक लग रही थीं। वह अपनी बहन किम कार्दशियन के साथ फ्रंट रो में बैठी थीं और दोनों ने मिलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।