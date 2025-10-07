Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेपर की ड्रेस पहनकर पेरिस फैशन वीक में छा गईं Kylie Jenner, क्या आपने देखा ये अनोखा लुक?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    पेरिस फैशन वीक 2025 में Kylie Jenner ने ऐसा लुक पेश किया जिसने फैशन की दुनिया में हलचल मचा दी। Maison Margiela के शो में उन्होंने एक सफेद मिनी ड्रेस पहनी जो पूरी तरह कागज से बनाई गई थी। यह ड्रेस जितनी नाजुक दिख रही थी उतनी ही बोल्ड और क्रिएटिव भी थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    पेरिस फैशन वीक में दिखा Kylie Jenner का 'पेपर ड्रेस' लुक (Image Source: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में, पेरिस फैशन वीक में मशहूर हस्ती काइली जेनर ने अपनी एक खास ड्रेस से सबको हैरान कर दिया। दरअसल, उन्होंने मशहूर फैशन हाउस मेसन मार्जिएला (Maison Margiela) के शो में एक ऐसी ड्रेस पहनी, जो पूरी तरह से कागज से बनी हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, आपने सही पढ़ा, 'पेपर की ड्रेस'। यह ड्रेस जितनी नाजुक थी, उतनी ही स्टाइलिश भी। यह कोई आम कपड़ा नहीं था, बल्कि एक कला का नमूना था, जो इस बात का सबूत है कि फैशन की दुनिया में कोई भी चीज मुमकिन है और कुछ भी 'फैशन' का हिस्सा हो सकता है।

    कैसी थी यह पेपर ड्रेस?

    काइली की यह व्हाइट मिनी ड्रेस बहुत ही क्लासी और खूबसूरत लग रही थी। इसे मेसन मार्जिएला ने खास तौर पर डिजाइन किया था। यह ड्रेस हल्की जाली की तरह थी, जिस पर छोटे-छोटे कागज के टुकड़े लगे हुए थे। इसमें पतली स्ट्रैप्स थीं और इसके साथ उन्होंने उसी तरह की टेक्सचर वाली टाइट्स भी पहनी थी।

    काइली ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी यह ड्रेस 'पेपर' से बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ वही ऐसी ड्रेस को इतने कॉन्फिडेंस के साथ पहन सकती हैं।

    ग्लैमरस एक्सेसरीज से पूरा किया लुक

    इस नाजुक ड्रेस के साथ उन्होंने अपने लुक को और भी खास बनाने के लिए कुछ और चीजें पहनीं। उन्होंने सिल्वर रंग की बड़ी इयररिंग्स, बड़े काले सनग्लासेज और एक छोटा सा काला बॉक्स क्लच लिया हुआ था। पैरों में उन्होंने प्लीटेड डिजाइन वाले सफेद वेज हील्स पहने।

    उनके बाल खुले और सिंपल थे और उन्होंने अपना सिग्नेचर मेकअप किया हुआ था। इस पूरे लुक में वह एक दम पेरिसियन चिक लग रही थीं। वह अपनी बहन किम कार्दशियन के साथ फ्रंट रो में बैठी थीं और दोनों ने मिलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

    कुछ दिनों पहले, काइली ने Schiaparelli के शो में भी अपनी ड्रेस से सबका दिल जीत लिया था। उन्होंने एक चमकदार, मेटालिक फ्रिंज्ड गाउन पहना था, जो ऐसा लग रहा था मानो लिक्विड से बना हो। यह ड्रेस उनके शरीर पर एकदम फिट बैठ रही थी और इसकी नेकलाइन गहरी थी। इसमें एक ड्रामेटिक फ्रिल्ड स्कर्ट थी, जिसका डिजाइन एक तरफ से लॉन्ग और दूसरी तरफ से शॉर्ट था।

    यह भी पढ़ें- करवा चौथ-दीवाली पर दिखना है खास? ट्राई करें ये लेटेस्ट ट्रेंड्स और बजट-फ्रेंडली ऑप्शंस

    यह भी पढ़ें- अपने वॉर्डरोब में जरूर शामिल करें ये 6 तरह के फुटवेयर, हर इवेंट में दिखेंगी सबसे स्टाइलिश