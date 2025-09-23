करवा चौथ-दीवाली पर दिखना है खास? ट्राई करें ये लेटेस्ट ट्रेंड्स और बजट-फ्रेंडली ऑप्शंस

क्या इस बार करवा चौथ या दीपावली पर आप गहनों में कुछ नया ट्राइ करने का सोच रही हैं। कुछ ऐसा जो पारंपरिक के साथ स्टाइलिश लुक भी दे और आपके बजट में भी फिट बैठे। तो यहां देखें त्योहारों पर बाजार में ट्रेंड कर रही ज्वैलरी जो सुंदर होने के साथ-साथ आकर्षक भी है...

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। त्योहारों पर बाजार में आर्टिफिशियल ज्वैलरी की मांग बढ़ गई है। इन गहनों में बैंगल्स, अंगूठी, कान के झुमके, सिंपल चेन और गले के हार में कुछ नए डिजाइन्स हैं। सोने, चांदी, डायमंड के अलावा आर्टिफिशियल ज्वैलरी में भी इतने फैशनेबल डिज़ाइन्स आ गए हैं कि आप खरीदने से खुद को रोक नहीं पाएंगी।

अगर आप सोने- चांदी के मुकाबले कुछ और ट्राइ करना चाहती हैं तो आर्टिफिशियल ज्वैलरी बेहतरीन विकल्प है। इनमें इतने सुंदर डिजाइन्स हैं जो दिखने में एकदम असली जैसे लगते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इनमें रोज गोल्ड, ट्राइबल, आक्सीडाइज पर मोतियों का काम, जड़ाऊ, कुंदन, टेंपल आदि ज्वैलरी ट्रेंड में है। इनके डिजाइन ऐसे हैं जो किसी भी आउटफिट के साथ मेल खाते हैं।

टेंपल ज्वैलरी कहा जाता है कि मंदिर आभूषणों की उत्पत्ति चोल और पांड्य राजवंशों में हुई थी। पहले इस प्रकार के आभूषण दक्षिण भारत के मंदिरों को दान में मिली कोमती धातुओं से बनाए जाते थे और इन्हें देवताओं और राजघरानों के शृंगार के लिए आरक्षित रखा जाता था । आजकल ऐसे गहने ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें किसी ना किसी देवी-देवताओं की आकृति का डिजाइन हो।

कुंदन के गहने कुंदन के गहने सदाबहार लगते हैं। इस बार इनमें काफी डिजाइन उपलब्ध हैं, जैसे चोकर सेट, लंबा हार, पोलकी, गोल गले का जड़ाऊ सेट आदि| कुंदन अक्सर किसी बड़े आयोजन या त्योहार पर पहनने की परंपरा है। आर्टिफिशियल कुंदन के गहनों में ब्रास पर काम किए हुए हार महिलाओं को बहुत पसंद आ रहे हैं। इनकी कीमत 15 से 20 हजार रुपये तक है।

ट्राइबल ज्वैलरी आजकल लडकियां आदिवासी डिजाइन वाली ज्वैलरी भी पसंद कर रही हैं, जिसमें ट्रेडिशन के साथ फैशन का मिश्रण है। इन गहनों में आदिवासी संस्कृति की झलक नजर आती है। इसे जंक ज्वैलरी भी कहते हैं। इस ज्वैलरी का रंग अधिकतर काला, बादामी या गादा हरा होता है । ऐसी ज्वैलरी आप आफिस या कैज्युल लुक के साथ पहन सकती हैं।

बजट में है रोज गोल्ड रोज गोल्ड या गुलाबी सोने का रंग ऐसा है जो हर रंग के कपड़ों के साथ मेल खाता है। इसे आप रोजाना आफिस या किसी भी छोटे आयोजन पर पहन सकती हैं। दुकानदारों का कहना है कि लड़कियां रोज गोल्ड के गहने ज्यादा पसंद करती हैं गुलाबी रंग तांबे से आता है, जबकि रंग को संतुलित करने के लिए कभी-कभी थोड़ी मात्रा में चांदी भी मिलाई जाती है रोज गोल्ड के कड़े और हार इन दिनों चलन में हैं। इनकी कीमत 5 से 10 हजार रुपये के बीच है।

आक्सीडाइज पर मोती का काम मोती के गहने हमेशा ही खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। आज की पीढ़ी को भी मोतियों के गहने भा रहे हैं। बाजार में हर तरह के मोतियों से बने गले के हार बिक रहे हैं इस बार बाजार में खास तौर पर पर गोल्डन व सिल्वर आक्सीडाइज ज्वैलरी पर मोतियों से डिजाइन किया गया है।

लाजपत मार्केट में गहनों की दुकान के मालिक राजीव का कहना है कि आज महिलाओं को फिर से पारंपरिक गहनों वाले डिजाइन पसंद आ रहे हैं। महिलाओं को आर्टिफिशियल ज्वैलरी में हर तरह के ट्रेडिंग डिजाइन्स मिलने लगे है। दरअसल, आजकल सेलेब्रिटीज जो भी नया पहनती हैं, महिलाएं बाजार में उसकी ही मांग करने लगती हैं । जैसे इन दिनों डबल पत्थर की अंगूठी बहुत ट्रेंड कर रही है, जो अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, काजोल और कटरीना कैफ पहने नजर आ रही है।