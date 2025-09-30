पेरिस में Aishwarya Rai ने रैंप पर बिखेरा फैशन का जलवा, हीरे से जड़ी ड्रेस ने खींचा सबका ध्यान

Paris Fashion Week 2025 मौजूदा समय में फ्रांस की राजधानी पेरिस में फैशन वीक चल रहा है। जिसमें बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हर बार की तरह एंट्री मारी है। रैंप वॉक पर ऐश्वर्या की वापसी चर्चा का विषय बन गई हैं और अभिनेत्री के लेटेस्ट लुक की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 29 सितंबर से हर बार की तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में फैशन वीक का आगाज हो गया है। इस फैशन वीक में कई इंटरनेशनल हस्तियां अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई नजर आती हैं। लंबे समय में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) इस इवेंट का हिस्सा बन रही हैं और पेरिस फैशन वीक 2025 (Paris Fashion Week 2025) में भी उन्होंने रैंप वॉक कर वाहवाही लूटी है।

इस दौरान ऐश्वर्या की ड्रेस ने हर किसी का ध्यान खींचा है, क्योंकि उसमें बेशकीमती हीरे जड़े नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर हम दिल दे चुके सनम एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पेरिस फैशन वीक में छाईं ऐश्वर्या अपनी बेबाक खूबसूरती के दम पर साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वालीं ऐश्वर्या राय बच्चन एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्ट्रेस रही हैं। कई बडे़ ब्रांडस के साथ उनका टाइप है और इसी के आधार पर वह तमाम फैशन वीक का हिस्सा बनती हैं।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम पेरिस फैशन वीक से अभिनेत्री का नाता पुराना है और इस बार लॉरियल पेरिस की एबंडेसर के तौर उन्होंने रैंप पर फैशन का जलवा बिखेरा है। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या राय भारत के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की ड्रेस को पहना है। जो एक ब्लैक कलर की शेरवानी है, जिसमें बेशकीमती हीरों की डिजाइनिंग की गई है। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम इसकी जानकारी मनीष ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर आउटफिट की तस्वीरों को शेयर कर दी है। उन्होंने बताया है कि ये ड्रेस पुरानी समय की परंपरा और आज के दौर के फैशन को जोड़ती है। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम इस स्टाइलिश लुक में ऐश का अदांज बेहद खास और बेहतरीन लग रहा है। इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने बोल्ड मैकअप कैरी हुआ है और उसमें रेड कलर की लिपिस्टिक भी लगाई हुई है। ऐश्वर्या का कंप्लीट लुक पेरिस फैशन वीक में चर्चा का विषय बन गया है।