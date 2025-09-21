इस एक कमी की वजह से Aishwarya Rai से छिन गया था मिस यूनिवर्स का ताज, सुष्मिता सेन बनी थीं विनर
सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में एक हैं। यहीं वजह है कि एक मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी है। लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जब उन्हें ये ताज मिला था। जानिए क्यों प्रतियोंगिता में सुष्मिता से हार गई थीं ऐश्वर्या।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मिस इंडिया 1994 प्रतियोगिता को हमेशा के लिए सबसे ऐतिहासिक भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। मिस इंडिया 1994 ने न केवल दुनिया को दो भारतीय सुंदरियां दी बल्कि एक साथ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का ताज दिलाया। सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को एक ही साल में ये टाइटल मिला था।
ऐश्वर्या राय ही जीतेंगी प्रतियोगिता?
वैश्विक मंच पर दोनों ने भारत को गौरवान्वित किया। अब फिल्म निर्माता प्रह्लाद कक्कड़ ने इस कॉन्टेस्ट से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मिस इंडिया जीतने और मिस यूनिवर्स के लिए जाने से पहले सुष्मिता ये मान बैठी थीं कि ऐश्वर्या ही यह ताज जीतेंगी।
खुद से नाराज थीं सुष्मिता सेन
विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में, ऐश्वर्या राय को पेप्सी के विज्ञापन में लॉन्च करने वाले प्रह्लाद कक्कड़ ने खुलासा किया कि सुष्मिता सेन इस बात से निराश थीं कि मिस इंडिया प्रतियोगिता पहले ही ऐश्वर्या के पक्ष में कर दी गई थी। प्रह्लाद ने कहा कि चूंकि सुष्मिता का तब तक कोई नाम नहीं था जबकि उस समय ऐश्वर्या 'लैक्मे गर्ल'और एक टॉप मॉडल थीं इसलिए सुष्मिता खुद को न्यूकमर महसूस कर रही थीं। सुष्मिता को लगा कि ऐश्वर्या पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इस वजह से वह चेंजिंग रूम में जाकर रोने लगीं।
प्रह्लाद ने समझाई थी ये बात
तब कक्कड़ उनके चेंजिंग रूम में गए और उन्हें समझाया। सुष्मिता ने कहा, मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। मैं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हूं। तब कक्कड़ ने उन्हें समझाया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। ज्यूरी को देखो। तुम्हें लगता है कि वो किसी की सुनेंगे। उन्हें कोई नहीं खरीद सकता। तुम अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दो और वो जीत गईं।
क्यों हार गई थीं ऐश्वर्या?
प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा कि उस समय की ज़्यादातर रिपोर्टों के विपरीत, ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के बीच कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। हालांकि ऐश्वर्या अभिनेत्री सुष्मिता से मिस इंडिया का ताज हारने के बाद काफी दुखी थीं। फ़िल्म निर्माता के अनुसार, सुष्मिता ने मिस इंडिया इसलिए जीता क्योंकि वह ऐश्वर्या से ज़्यादा संस्कारी और आत्मविश्वासी थीं। प्रह्लाद ने बताया कि सुष्मता कॉन्वेंट से पढ़ी थीं इसलिए वो प्रश्नों का बहुत अच्छा से उत्तर दे पाईं जबकि ऐश्वर्या उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाती थीं।
