Aishwarya Rai से ब्रेकअप के बाद ये गाना सुनकर खूब रोते थे Salman Khan, लिरिक्स में की गई थी 'वफा' की बात

सलमान खान की लव लाइफ काफी कॉम्प्लीकेटेड रही है। उनकी जिंदगी में कई गर्लफ्रेंड आई लेकिन ऐश्वर्या से जो उन्होंने दिलों जान से प्यार किया उसका जिक्र आज भी दबी जुबान में होता रहता है। क्या आपको पता है कि सलमान खान ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद वफा से जुड़े इस गाने को सुनकर काफी रोया करते थे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी साल 2002 में काफी चर्चा में रहीं। उनकी प्यार की कहानी संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर शुरू हुई थी। हालांकि, उनके प्यार को मंजिल नहीं मिली और जल्द ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया।

ऐश्वर्या और सलमान खान तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनके प्यार के किस्से आज भी बॉलीवुड में गूंजते हैं। सलमान खान के ऐश्वर्या के प्रति ऑबसेसिव बिहेवियर से लेकर भाईजान के टूटे दिल का हाल अब तक कई मेकर्स और एक्टर्स सुना चुके हैं। हाल ही में एक लिरिसिस्ट ने बताया कि जब सलमान खान का ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद वह एक गाने के बजते ही सेट पर फूट-फूटकर रोने लग जाते थे। कौन सा था वह गाना चलिए बताते हैं।

हिमेश रेशमिया से ये गाना गंवाते थे सलमान खान कौन सा गाना सुनकर और ऐश्वर्या को याद करके सलमान खान फूट-फूटकर रोते थे, इस बारे में 'तेरे नाम' के लिरिसिस्ट समीर अंजान ने खुलासा किया है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में 2003 में रिलीज हुई सतीश कौशिक की फिल्म 'तेरे नाम' ब्लॉकबस्टर हुई थी। कहानी निर्जला और राधे की है, जिनका प्यार अधूरा रह जाता है। उन्होंने बताया कि सलमान खान उस दौरान ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद इस गाने को सुनकर अपने दर्द को महसूस करके रो देते थे।

वफा से जुड़ा हुआ था तेरे नाम का ये गाना वैसे तो तेरे नाम का हर गाना काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद जो सलमान खान को रुला देता था, वह क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती थी' था। उन्होंने कहा, "वह हिमेश को कहते थे, तू मेरे पास आ और ये गाना मुझे सुना। खास तौर पर 'वफा' वाला जो गाना था। उनको लगा कि ये गाना वहां तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा दर्द है। पहले सलमान खान ये गाना सुनकर सेट पर रोते थे और उसके बाद ही शॉट देने जाते थे। उनके जख्म उस वक्त बिल्कुल ताजा थे"।