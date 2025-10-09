Language
    Lakme Fashion Week 2025 में दिखा फैशन और आर्ट का अनोखा मेला, यहां देखें तस्वीरें

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    भारत की फैशन राजधानी में 8 अक्टूबर को Lakme Fashion Week 2025 की शुरुआत हुई। FDCI के सहयोग से आयोजित इस फैशन वीक की ओपनिंग नाइट में पारंपरिक और कन्टेम्पररी फैशन का अनोखा संगम देखने को मिला। ओपनिंग शो में अनाविला, द एडिट और अकारो ने अपने शानदार कलेक्शन दिखाए।

    Lakme Fashion Week की हुई शुरुआत (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की फैशन राजधानी में Lakme Fashion Week 2025 की धमाकेदार शुरुआत 8 अक्टूबर को हुई। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया (FDCI) के साथ कोलाबोरेट्ड इस फैशन वीक की ओपनिंग नाइट ने दर्शकों को ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी फैशन के एक अनोखे संगम से रूबरू कराया। 

    इस शाम को तीन डिजाइनर्स- अकारो, अनाविला और द एडिट ने अपने शानदार कलेक्शन्स के जरिए भारतीय आर्ट और क्राफ्ट की खास झलक दिखाई।

    अनाविला- सॉफ्ट और एलिगेंट कलेक्शन

    Anavila

    (Picture Courtesy: Instagram)

    ओपनिंग नाइट की शुरुआत अनाविला के सॉफ्ट और एलिगेंट कलेक्शन से हुई। उनका शो एक विजुअल पोएम की तरह था, जिसमें उन्होंने लिनेन और ऑर्गेंजा फैब्रिक को बेहद फ्लुइड और मिनिमलिस्ट स्टाइल में पेश किया। पेस्टल ब्लश पिंक, म्यूटेड येलो और पेल ग्रीन जैसे सॉफ्ट शेड्स ने उनके कलेक्शन को काफी आकर्षक बनाया। रनवे पर ऑर्गेंजा साड़ियां लहराती दिखीं, जिसके साथ टस्सल्स और प्लंजिंग नेकलाइन वाले ब्लाउज स्टाइल किए गए थे। 

    Anavila (2)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    Anavila (1)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    अकारो- कंटेम्पररी और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन

    Akaaro (2)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    इसके बाद गौरव जय गुप्ता के लेबल अकारो ने मंच संभाला और माहौल को नई ऊर्जा से भर दिया। मेटालिक सिल्क्स, इरिडेसेंट ह्यूज और स्कल्प्चरल सिल्हूट्स के जरिए उन्होंने भारतीय टेक्सटाइल को मॉडर्न ट्विस्ट दिया। ओवरसाइज्ड ब्लेजर्स, मेटालिक शर्ट्स और लॉन्ग फ्लोई स्कर्ट्स में मॉडल्स की एंट्री ने सभी का ध्यान खींचा। 

    Akaaro (1)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    Akaaro

    (Picture Courtesy: Instagram)

    द एडिट बाय द कुंज- परंपरा की सुंदर मिसाल

    The Edit

    (Picture Courtesy: Instagram)

    ओपनिंग नाइट का तीसरा और आखिरी शो द एडिट बाय द कुंज था, जिसने इंडियन हैंडिक्राफ्ट को नए अंदाज में पेश किया। इस कलेक्शन में Khamir, Iro Iro, Pieux और कई अन्य ब्रांड्स के खूबसूरत हैंडवोवन ड्रेप्स शामिल थे। चेट्टीनाड और टेंपल बॉर्डर साड़ियां ट्रेडिशनल क्राफ्ट को मॉडर्न अंदाज में पेश किया।

    The Edit (1)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    The Edit (2)

    (Picture Courtesy: Instagram)

    मंच पर फैशन के साथ संस्कृति की झलक

    इस खास शाम को भरतनाट्यम डांसर सुहैल भान के लाइव परफॉर्मेंस ने और भी यादगार बना दिया। ओपनिंग शो में कई फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दिग्गज मौजूद थे, जिनमें सुनिल सेठी, अमृत राज और Orsola De Castro जैसे नाम शामिल थे। इसी मंच पर FDCI का ‘Sustainable Fashion Dictionary’ भी लॉन्च किया गया।

