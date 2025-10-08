ऑफिस के लिए ढूंढ़ रही हैं कम्फर्टेबल और स्टाइलिश कुर्ता, तो यहां देखें लेटेस्ट डिजाइन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस जाने वाली हर महिला चाहती है कि उसका लुक प्रोफेशनल भी हो और पूरे दिन वह कम्फर्टेबल भी महसूस करे। भागदौड़ भरी जिंदगी में कुर्ता एक ऐसा आउटफिट है, जो इन दोनों जरूरतों को बखूबी पूरा करता है। सही फैब्रिक और डिजाइन चुन करके आप हर दिन अपने ऑफिस लुक को स्टाइलिश बना सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी अपने लिए आरामदायक, लेकिन स्टाइलिश कुर्ता ढूंढ़ रही हैं, तो आप यहां से कुछ आइडियाज ले सकती हैं। आइए देखें ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए स्टाइलिश कुर्ता डिजाइन्स।

(Picture Courtesy: Pinterest)

यह डिजाइन हमेशा ट्रेंड में रहता है और प्रोफेशनल लुक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।

स्टाइलिंग- इसे स्ट्रेट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स या चूड़ीदार के साथ पेयर करें। एक स्लीक और क्लीन लुक के लिए ये बेहतरीन हैं।

इसे स्ट्रेट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स या चूड़ीदार के साथ पेयर करें। एक स्लीक और क्लीन लुक के लिए ये बेहतरीन हैं। नेकलाइन- बोट नेक, मैंडरिन कॉलर या सिंपल राउंड नेक ऑफिस के लिए परफेक्ट हैं।

ए-लाइन कुर्ता

(Picture Courtesy: Pinterest)

यह कुर्ता कमर से थोड़ा ढीला होकर नीचे की ओर 'A' शेप में खुलता है। यह हर बॉडी टाइप पर सूट करता है और इसमें मूवमेंट में आसानी होती है।

स्टाइलिंग- इसे लेगिंग्स या पलाजो के साथ पहनें। डार्क कलर्स जैसे डीप ग्रीन और नेवी ब्लू काफी स्टाइलिश दिखते हैं।

चिकनकारी कुर्ता सेट

(Picture Courtesy: Pinterest)

अगर आप ट्रेडिशनल टच के साथ क्लासी दिखना चाहती हैं, तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता एक शानदार ऑप्शन है। यह आपके लुक को एक सॉफ्ट एलिगेंस देता है।

स्टाइलिंग- पेस्टल रंग के चिकनकारी कुर्ते को व्हाइट पलाजो या पैंट्स के साथ पहनें।

बटन-डाउन/शर्ट स्टाइल कुर्ता

(Picture Courtesy: Pinterest)

शर्ट के डिजाइन से प्रेरित, कॉलर और सामने बटन वाला यह कुर्ता मॉडर्न और फॉर्मल लुक देता है।

स्टाइलिंग- आप इसे ट्राउजर या जींस के साथ पहनकर फ्यूजन लुक भी दे सकती हैं।

फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता

(Picture Courtesy: Pinterest)

हल्के और छोटे फ्लोरल प्रिंट वाले कुर्ते फ्रेश वाइब देते हैं।

स्टाइलिंग- इन्हें सॉलिड रंग की लेगिंग्स या पैंट्स के साथ पेयर करें ताकि प्रिंट ज्यादा उभरे।

यह भी पढ़ें- साड़ी में भी लग सकती हैं सुपरकूल और स्टाइलिश, बस फॉलो करना होगा ये स्टाइलिंग टिप्स

यह भी पढ़ें- साड़ी लुक को बनाना चाहती हैं और भी खास, तो 7 टिप्स लगाएंगे आपकी खूबसूरती के चार चांद