ऑफिस के लिए ढूंढ़ रही हैं कम्फर्टेबल और स्टाइलिश कुर्ता, तो यहां देखें लेटेस्ट डिजाइन
ऑफिस जाने वाली महिलाएं अक्सर अपने लिए आरामदायक लेकिन स्टाइलिश आउटफिट चाहती हैं। इसके लिए कुर्ता (Kurta Sets for Office) बहुत अच्छा ऑप्शन है। यह दिखने में एलिगेंट होता है और पहनने में कम्फर्टेबल। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही कुर्ता ढूंढ़ रही हैं जो आपके ऑफिस लुक को खास बना दें तो यहां देखें कुछ डिजाइन।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस जाने वाली हर महिला चाहती है कि उसका लुक प्रोफेशनल भी हो और पूरे दिन वह कम्फर्टेबल भी महसूस करे। भागदौड़ भरी जिंदगी में कुर्ता एक ऐसा आउटफिट है, जो इन दोनों जरूरतों को बखूबी पूरा करता है। सही फैब्रिक और डिजाइन चुन करके आप हर दिन अपने ऑफिस लुक को स्टाइलिश बना सकती हैं।
अगर आप भी अपने लिए आरामदायक, लेकिन स्टाइलिश कुर्ता ढूंढ़ रही हैं, तो आप यहां से कुछ आइडियाज ले सकती हैं। आइए देखें ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए स्टाइलिश कुर्ता डिजाइन्स।
(Picture Courtesy: Pinterest)
कम्फर्ट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
- फैब्रिक- सबसे पहले कम्फर्ट को प्राथमिकता दें। कॉटन, लिनन और रेयॉन फैब्रिक गर्मी और लंबे समय तक पहनने के लिए बेहतरीन होते हैं। ये पसीने को सोखते हैं और त्वचा को सांस लेने देते हैं। कॉटन-ब्लेंड या सॉफ्ट चंदेरी भी क्लासी लुक देते हैं।
- रंग- ऑफिस के माहौल के लिए सोबर और न्यूट्रल रंग जैसे व्हाइट, ग्रे, पीच, पेस्टल शेड्स, नेवी ब्लू और मरून बेस्ट होते हैं। हल्के और गहरे रंगों का सही तालमेल आपके लुक को एलिगेंट बनाता है।
- प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी- भारी काम या ज्यादा भड़कीले प्रिंट से बचें। छोटे फ्लोरल प्रिंट्स, स्ट्राइप्स, चेक या मिनिमल एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते ऑफिस के लिए परफेक्ट होते हैं। ये क्लासी दिखते हैं और प्रोफेशनल वाइब देते हैं।
ट्रेंडी और कम्फर्टेबल कुर्ता डिजाइन्स
स्ट्रेट-कट कुर्ता
(Picture Courtesy: Pinterest)
यह डिजाइन हमेशा ट्रेंड में रहता है और प्रोफेशनल लुक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
- स्टाइलिंग- इसे स्ट्रेट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स या चूड़ीदार के साथ पेयर करें। एक स्लीक और क्लीन लुक के लिए ये बेहतरीन हैं।
- नेकलाइन- बोट नेक, मैंडरिन कॉलर या सिंपल राउंड नेक ऑफिस के लिए परफेक्ट हैं।
ए-लाइन कुर्ता
(Picture Courtesy: Pinterest)
यह कुर्ता कमर से थोड़ा ढीला होकर नीचे की ओर 'A' शेप में खुलता है। यह हर बॉडी टाइप पर सूट करता है और इसमें मूवमेंट में आसानी होती है।
- स्टाइलिंग- इसे लेगिंग्स या पलाजो के साथ पहनें। डार्क कलर्स जैसे डीप ग्रीन और नेवी ब्लू काफी स्टाइलिश दिखते हैं।
चिकनकारी कुर्ता सेट
(Picture Courtesy: Pinterest)
अगर आप ट्रेडिशनल टच के साथ क्लासी दिखना चाहती हैं, तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता एक शानदार ऑप्शन है। यह आपके लुक को एक सॉफ्ट एलिगेंस देता है।
- स्टाइलिंग- पेस्टल रंग के चिकनकारी कुर्ते को व्हाइट पलाजो या पैंट्स के साथ पहनें।
बटन-डाउन/शर्ट स्टाइल कुर्ता
(Picture Courtesy: Pinterest)
शर्ट के डिजाइन से प्रेरित, कॉलर और सामने बटन वाला यह कुर्ता मॉडर्न और फॉर्मल लुक देता है।
- स्टाइलिंग- आप इसे ट्राउजर या जींस के साथ पहनकर फ्यूजन लुक भी दे सकती हैं।
फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता
(Picture Courtesy: Pinterest)
हल्के और छोटे फ्लोरल प्रिंट वाले कुर्ते फ्रेश वाइब देते हैं।
- स्टाइलिंग- इन्हें सॉलिड रंग की लेगिंग्स या पैंट्स के साथ पेयर करें ताकि प्रिंट ज्यादा उभरे।
यह भी पढ़ें- साड़ी में भी लग सकती हैं सुपरकूल और स्टाइलिश, बस फॉलो करना होगा ये स्टाइलिंग टिप्स
यह भी पढ़ें- साड़ी लुक को बनाना चाहती हैं और भी खास, तो 7 टिप्स लगाएंगे आपकी खूबसूरती के चार चांद
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।