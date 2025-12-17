कोरियन ग्लास स्किन भूल जाएंगे! आयुर्वेद के इस गोल्डन ऑयल की 3 बूंदें बदल देंगी आपके चेहरे की रंगत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे की खूबसूरती और हेल्दी स्किन हर किसी की चाहत होती है। भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और अनहेल्दी खानपान के कारण चेहरे की नेचुरल ग्लो धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय फिर से चेहरे की रौनक लौटा सकते हैं।

कुमकुमादी तैलम एक प्राचीन आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल है, जिसे खासकर चेहरे की चमक बढ़ाने और स्किन की कई समस्याओं को दूर करने के लिए जाना जाता है। इसमें 20 से अधिक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे मुख्य केसर है, जो स्किन को ब्राइट और यंग दिखाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि चेहरे पर एवरलास्टिंग चमक पाने के लिए कुमकुमादी तैलम का सही इस्तेमाल कैसे करें।