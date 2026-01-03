क्यों कुछ महीनों में बदल देना चाहिए शैम्पू? एक ही ब्रांड पर टिके रहना बढ़ा सकता है परेशानी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी की आदत होती है कि अगर एक बार कोई चीज पसंद आ जाए, तो हम सालों-साल उसी का इस्तेमाल करते रहते हैं। यही हाल हमारे शैम्पू का भी है। कई बार हम सोचते हैं कि "यह शैम्पू मुझे सूट करता है," और हम उसे बदलने से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही शैम्पू को लंबे समय तक इस्तेमाल करना आपके बालों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है (Signs You Need To Change Your Shampoo)? आइए जानते हैं इसके पीछे के मुख्य कारण।
(Image Source: Freepik)
मौसम के साथ बदलती हैं बालों की जरूरतें
जिस तरह मौसम बदलने पर हम अपने कपड़े बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही हमारे बालों की जरूरतें भी बदलती हैं। गर्मियों में पसीने और धूल-मिट्टी की वजह से हमारा स्कैल्प ज्यादा ऑयली हो जाता है, जिसके लिए गहरी सफाई करने वाले शैम्पू की जरूरत होती है। वहीं, सर्दियों में हवा में नमी कम होने के कारण बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में, आपको एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू की जरूरत होती है। अगर आप साल भर एक ही शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, तो बाल खराब हो सकते हैं।
शैम्पू का 'बिल्ड-अप'
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो शैम्पू पहले आपके बालों को रेशमी बनाता था, अब उससे बाल धोने के बाद भी चिपचिपे या भारी लगते हैं? यह कोई वहम नहीं है। दरअसल, कई शैम्पू और कंडीशनर में सिलिकॉन जैसे तत्व होते हैं जो बालों पर एक परत चढ़ा देते हैं। लंबे समय तक एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से यह परत जमती जाती है (इसे 'प्रोडक्ट बिल्डअप' कहते हैं), जिससे बालों की जड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है। शैम्पू बदलने से यह जमी हुई परत साफ हो जाती है।
(Image Source: Freepik)
उम्र और लाइफस्टाइल का असर
हमारी उम्र, खान-पान और हार्मोनल बदलावों का सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। हो सकता है कि 2 साल पहले आपके बाल बहुत घने और ऑयली हों, लेकिन अब वे पतले और रूखे हो गए हों। ऐसे में, पुराना शैम्पू अब आपके नए बालों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे-जैसे आपके बालों की 'टेक्सचर' यानी बनावट बदलती है, वैसे-वैसे आपका शैम्पू भी बदलना चाहिए।
कब बदलें अपना शैम्पू?
आपको हर बार शैम्पू खतम होने पर नया ब्रांड खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बालों के संकेतों को पहचानना जरूरी है। अगर बाल धोने के बाद भी खुजली हो रही है, बाल उलझ रहे हैं या उनमें वो पहले वाली चमक नहीं रही, तो समझ जाइए कि अब बदलाव का वक्त आ गया है।
अपने बालों की सेहत को बनाए रखने के लिए बीच-बीच में शैम्पू बदलते रहना एक समझदारी भरा कदम है। साल में कम से कम 2 या 3 बार अपने शैम्पू को बदलें और देखें कि आपके बाल फिर से कैसे खिल उठते हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
