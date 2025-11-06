अब पार्लर को कहें Bye! बिना दर्द, बिना खर्च के अनचाहे बाल हटाएंगे दादी मां के 7 नुस्खे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बॉडी या फेस पर मौजूद अनचाहे बाल न सिर्फ लुक्स को बिगाड़ते हैं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम करते हैं। आज के समय में अनचाहे बाल हटाने के लिए महंगे ट्रीटमेंट जैसे लेजर, वैक्सिंग या सैलून की सेवाएं बहुत आम हैं, लेकिन ये दर्दनाक और खर्चीली होती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में अगर आप भी बार-बार पार्लर जाकर थक चुकी हैं या फिर आपको इन तरीकों से साइड इफेक्ट्स का डर बना रहता है, तो अब वक्त है सदियों पुराने घरेलू उपाय अपनाने का। ये नुस्खे न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहां बताए गए उपायों में इस्तेमाल होने वाली चीजें आमतौर पर हर घर में पाई जाती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

बेसन और हल्दी का पैक बेसन और हल्दी को मिलाकर पानी या दूध के साथ गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे अनचाहे बालों वाली जगह पर लगाएं और सूखने के बाद रगड़कर निकालें। यह उपाय बालों को धीरे-धीरे जड़ से हटाने में मदद करता है।

पपीते और हल्दी का पेस्ट कच्चे पपीते का पेस्ट बनाकर उसमें चुटकीभर हल्दी मिलाएं। यह पेस्ट बालों की जड़ों को कमजोर करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। सप्ताह में दो बार लगाने से फर्क नजर आने लगेगा। चीनी, नींबू और पानी का स्क्रब चीनी को पानी और नींबू के रस में मिलाकर स्क्रब तैयार करें। इसे इफेक्टिव एरिया पर 15-20 मिनट तक लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। यह बालों को पतला करता है और उनकी ग्रोथ कम करता है।