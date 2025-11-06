Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब पार्लर को कहें Bye! बिना दर्द, बिना खर्च के अनचाहे बाल हटाएंगे दादी मां के 7 नुस्खे

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    अगर आप बार-बार पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट से थक चुकी हैं, तो अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए ये पुराने घरेलू नुस्खे अपनाएं। बेसन-हल्दी का पेस्ट, पपीता-हल्दी पेस्ट, नींबू-चीनी स्क्रब, अंडा-चीनी-कॉर्नफ्लोर मास्क, मसूर दाल और आलू का पेस्ट, हल्दी-दूध का पेस्ट और केला-ओटमील स्क्रब न सिर्फ बालों को कम करते हैं, बल्कि स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं। ये उपाय सस्ते, सुरक्षित और असरदार हैं, जिन्हें नियमित रूप से अपनाने पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये आसान घरेलू उपाय (Picture Credit-

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बॉडी या फेस पर मौजूद अनचाहे बाल न सिर्फ लुक्स को बिगाड़ते हैं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम करते हैं। आज के समय में अनचाहे बाल हटाने के लिए महंगे ट्रीटमेंट जैसे लेजर, वैक्सिंग या सैलून की सेवाएं बहुत आम हैं, लेकिन ये दर्दनाक और खर्चीली होती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में अगर आप भी बार-बार पार्लर जाकर थक चुकी हैं या फिर आपको इन तरीकों से साइड इफेक्ट्स का डर बना रहता है, तो अब वक्त है सदियों पुराने घरेलू उपाय अपनाने का। ये नुस्खे न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहां बताए गए उपायों में इस्तेमाल होने वाली चीजें आमतौर पर हर घर में पाई जाती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

    बेसन और हल्दी का पैक

    बेसन और हल्दी को मिलाकर पानी या दूध के साथ गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे अनचाहे बालों वाली जगह पर लगाएं और सूखने के बाद रगड़कर निकालें। यह उपाय बालों को धीरे-धीरे जड़ से हटाने में मदद करता है।

    पपीते और हल्दी का पेस्ट

    कच्चे पपीते का पेस्ट बनाकर उसमें चुटकीभर हल्दी मिलाएं। यह पेस्ट बालों की जड़ों को कमजोर करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। सप्ताह में दो बार लगाने से फर्क नजर आने लगेगा।

    चीनी, नींबू और पानी का स्क्रब

    चीनी को पानी और नींबू के रस में मिलाकर स्क्रब तैयार करें। इसे इफेक्टिव एरिया पर 15-20 मिनट तक लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। यह बालों को पतला करता है और उनकी ग्रोथ कम करता है।

    अंडा, कॉर्नफ्लोर और चीनी का पैक

    अंडे का सफेद भाग, कॉर्नफ्लोर और चीनी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद साफ करें। यह वैक्सिंग जैसा असर देता है।

    आलू और मसूर की दाल का पेस्ट

    मसूर की दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ आलू मिलाएं। यह पेस्ट स्किन पर लगाकर सूखने दें और फिर रगड़कर हटाएं। यह बालों को हल्का और स्किन को साफ करता है।

    हल्दी और दूध का पेस्ट

    हल्दी और कच्चे दूध का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। यह उपाय खासकर हल्के और बारीक बालों पर प्रभावी है।

    ओटमील और केले का स्क्रब

    पके केले को मैश करके उसमें ओटमील मिलाएं और स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें। यह स्किन को मुलायम बनाते हुए अनचाहे बालों को धीरे-धीरे हटाता है।

    इन घरेलू नुस्खों को नियमित रूप से अपनाकर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकती हैं।

    यह भी पढ़ें- 20-30 साल की महिलाओं में बढ़ रहा फेसलिफ्ट का क्रेज, सोशल मीडिया से बढ़ी ‘परफेक्ट लुक’ की चाहत

    यह भी पढ़ें- पाउडर या जूस, Hair Growth के लिए मोरिंगा की कौन-सी 'खुराक' है बेस्ट? दूर करें कन्फ्यूजन