बालों को हीट डैमेज से बचाएंगे 5 हेयर ऑयल्स, रफ और डल हेयर से मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा

    

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:22 PM (IST)

    रोजाना की हेयर स्टाइलिंग, हीटिंग टूल्स और गर्मी भरे मौसम से बाल कमजोर, बेजान और डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में कुछ नेचुरल हेयर ऑयल्स आपके बालों को अंदर से पोषण देकर उन्हें टूटने, झड़ने और रूखेपन से बचाते हैं। इनका नियमित इस्तेमाल बालों को स्मूद, शाइनी और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

    बालों को हीट डैमेज से बचाने वाले बेहतरीन हेयर ऑयल्स (Picture Credit- Freepik/ AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में बालों को स्टाइलिश दिखाने के लिए हम उन्हें ब्लो-ड्राई, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग और बार-बार धोने जैसे कई तरीके अपनाते हैं, जिससे बाल कमजोर, रूखे और डैमेज हो जाते हैं। साथ ही तेज धूप, पॉल्यूशन और हीटिंग टूल्स की वजह से बालों का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं और उनका टेक्सचर खराब हो जाता है। 

    ऐसे में जरूरत होती है सही हेयर ऑयल की जो बालों को अंदर से पोषण दे और उन्हें हीट डैमेज से बचाए। आइए जानें कुछ ऐसे ही नेचुरल हेयर ऑयल्स के बारे में जो बालों को रोजमर्रा की स्टाइलिंग और गर्मी से होने वाले नुकसान से प्रभावी रूप से बचाते है-

    नारियल तेल

    यह सबसे क्लासिक और प्रभावी तेल है, जो बालों को गहराई से मॉइश्चराइज करता है। इसमें लॉरिक एसिड होता है, जो बालों के शाफ्ट में गहराई से अंदर जाता है और डैमेज को रिपेयर करता है।

    आर्गन ऑयल

    मोरक्को देश में उगने वाले आर्गन पेड़ से प्राप्त यह तेल विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह फ्रिज बालों को कंट्रोल करता है और हीट प्रोटेक्शन देता है, जिससे स्टाइलिंग टूल्स से होने वाला नुकसान कम होता है।

    जोजोबा ऑयल

    यह स्कैल्प के नेचुरल सीबम से मेल खाता है और बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह बालों को स्मूद और शाइनी बनाता है।

    बादाम तेल

    विटामिन ए, बी और ई से भरपूर यह तेल बालों को मजबूती देता है और उन्हें टूटने से बचाता है। यह ड्राई और डैमेज बालों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है।

    कैस्टर ऑयल

    इसमें रिसिनोलेइक एसिड होता है, जो स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। यह डैंड्रफ और स्प्लिट एंड्स को भी कम करता है।

    टी ट्री ऑयल

    यह एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों वाला तेल है जो स्कैल्प को साफ करता है और बालों को हेल्दी बनाए रखता है। गर्मी में पसीने से होने वाली स्कैल्प प्रॉब्लम्स से यह राहत देता है।

    ब्राह्मी ऑयल

    यह आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से बना होता है जो बालों को ठंडक देता है, स्ट्रेस कम करता है और बालों को मजबूत बनाता है।इन सभी हेयर ऑयल्स को आप अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके रातभर के लिए छोड़ सकते हैं या फिर हल्के गर्म करके बालों में लगाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

    हफ्ते में दो से तीन बार इन तेलों का उपयोग करने से बाल न सिर्फ मजबूत बनते हैं बल्कि वे हीट और स्टाइलिंग से होने वाले नुकसान से भी बचे रहते हैं।