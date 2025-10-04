स्ट्रेट बालों के लिए ट्राई करें ये होम मेड DIY मास्क, मिलेंगे सिल्की और शाइनी हेयर

नेचुरली स्ट्रेट स्मूद और शाइनी बाल पाना हर किसी की चाह होती है लेकिन बार-बार की केमिकल ट्रीटमेंट और हीटिंग टूल्स से बाल ड्राई और कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में घरेलू हेयर मास्क एक सुरक्षित और असरदार ऑप्शन हैं। ये मास्क बालों को मजबूत फ्रिज-फ्री शाइनी और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की चाहत होती है कि उनके बाल नेचुरली स्ट्रेट, सिल्की और मैनेजेबल हों। लेकिन बार-बार स्ट्रेटनिंग आयरन और केमिकल्स का इस्तेमाल बालों को कमजोर, बेजान और ड्राई बना सकता है। ऐसे में घरेलू हेयर मास्क एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये मास्क न सिर्फ बालों को पोषण देते हैं, बल्कि बालों को धीरे-धीरे नेचुरली सीधा और स्मूद बनाते हैं। यहां बताए गए कुछ DIY हेयर मास्क आपकी इसी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात कि आईए जानते हैं इन हेयर मास्क के बारे में-

केला और दही हेयर मास्क केले में पोटैशियम और विटामिन होते हैं, जो बालों को स्मूद बनाते हैं। दही बालों को मॉइस्चराइज करता है। इसलिए 1 पका केला मैश करें और उसमें 2 चम्मच दही मिलाकर बालों में लगाएं। 30 मिनट बाद वॉश करें।

चावल का आटा और अंडा मास्क चावल का आटा फ्रिज़ कम करता है, जबकि अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है जो बालों को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट बनाता है। इसलिए 1 अंडा, 2 चम्मच चावल का आटा और 1/2 कप दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे बालों पर 30 मिनट लगाकर वॉश करें।

दूध और शहद मास्क दूध बालों को सॉफ्ट बनाता है, और शहद उन्हें हाइड्रेट करता है। इसलिए 1/2 कप दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर अपने बालों पर स्प्रे करें। 30 मिनट बाद वॉश करें। केला और पपीता मास्क यह मास्क बालों को डीप कंडीशन करता है और स्ट्रेटनिंग में मदद करता है। बराबर मात्रा में पका केला और पपीता मैश करें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। बालों पर अप्लाई करें और 45 मिनट बाद वॉश करें।