इस सस्ते नुस्खे के आगे पार्लर का महंगा फेशियल भी है फेल, ओपन पोर्स को हमेशा के लिए मिलेगा छुटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ओपन पोर्स चेहरे की खूबसूरती को फीका कर देते हैं और धूल-मिट्टी को त्वचा में जमा कर पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और त्वचा की अन्य समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। ये समस्या खासकर ऑयली स्किन वालों में ज्यादा देखी जाती है। मार्केट में कई तरह के प्रॉडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ऐसे में नेचुरल चीजों से बने घरेलू फेस पैक त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए ओपन पोर्स को टाइट करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही असरदार घरेलू फेस पैक जो खुले ओपन पोर्स को बंद करने में कारगर हैं।
मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल फेस पैक
मुल्तानी मिट्टी त्वचा की गहराई से सफाई करती है और एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेती है। गुलाब जल ठंडक और टोनिंग का काम करता है। दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाएं और सूखने पर नॉर्मल पानी से वॉश करें।
एलोवेरा जेल और खीरे का रस
एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट करता है और खीरा टोनिंग करता है। खीरे का रस और एलोवेरा जेल मिलाकर 15-20 मिनट चेहरे पर लगाएं।
अंडे की सफेदी और नींबू का रस
अंडे की सफेदी त्वचा को टाइट करती है जबकि नींबू में मौजूद एसिड एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है। इसे मिलाकर मास्क लगाएं और सूखने के बाद ठंडे पानी से वॉश करें।
बेसन, हल्दी और दही का पैक
यह पैक डेड स्किन हटाने, पोर्स टाइट करने और त्वचा को चमक देने में मदद करता है। सप्ताह में 2 बार उपयोग करें।
बर्फ से मसाज
सीधा फेस पैक नहीं, लेकिन बर्फ की मसाज स्किन को टाइट करने का सबसे तेज और आसान तरीका है। रोज सुबह 1-2 मिनट बर्फ रगड़ें।
शहद और दालचीनी का पैक
शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है और दालचीनी बैक्टीरिया हटाकर पोर्स को साफ करती है। इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट रखें।
ओटमील और दूध का पैक
ओट्स डेड सेल्स हटाते हैं और दूध स्किन को पोषण देता है। यह पैक स्किन को क्लीन और स्मूद बनाता है।
संतरे के छिलके और गुलाब जल
संतरे के छिलके का पाउडर ओपन पोर्स को टाइट करने में बेहद असरदार है। इसे गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाएं। इन फेस पैक्स को नियमित इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ओपन पोर्स की समस्या कम होगी, बल्कि आपकी त्वचा भी नेचुरली ग्लो करेगी।
