झाड़ू जैसे बाल बनेंगे रेशमी! बस नारियल तेल से झटपट बनाएं 7 जादुई DIY हेयर मास्क और देखें कमाल

मजबूत और घने बालों के लिए नारियल तेल एक बेस्ट नेचुरल ऑप्शन है जिसमें मौजूद विटामिन ई लॉरिक एसिड और एंटी-बैक्टीरियल गुण बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। बालों की खूबसूरती को नेचुरली शाइनी बनाने के लिए इस तेल से 7 DIY हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मजबूत, घने और शाइनी बाल सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉल्यूशन, स्ट्रेस, गलत खानपान और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स के कारण बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। ऐसे में जरूरत होती है नेचुरल देखभाल की, जो बालों को जड़ों से पोषण दे।

ऐसे में नारियल तेल एक ऐसा नेचुरल तरीका है, जो बालों को डीप नरिशमेंट देकर गहराई से मॉइश्चराइज करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है और हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले लॉरिक एसिड, विटामिन ई और एंटीफंगल गुण बालों की मजबूती के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यहां बताए गए कुछ DIY हेयर मास्क नारियल तेल के साथ तैयार किए जा सकते हैं और बालों की जड़ों को मजबूती देकर उन्हें हेल्दी और सुंदर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

नारियल तेल और शहद मास्क 1 टेबलस्पून नारियल तेल और 1 टेबलस्पून शहद मिलाकर हल्का गर्म करें। स्कैल्प से लेकर बालों की लंबाई तक लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से धो लें। यह मास्क बालों में नमी को बनाए रखता है और दोमुंहे बालों को रोकता है।