झाड़ू जैसे बाल बनेंगे रेशमी! बस नारियल तेल से झटपट बनाएं 7 जादुई DIY हेयर मास्क और देखें कमाल
मजबूत और घने बालों के लिए नारियल तेल एक बेस्ट नेचुरल ऑप्शन है जिसमें मौजूद विटामिन ई लॉरिक एसिड और एंटी-बैक्टीरियल गुण बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। बालों की खूबसूरती को नेचुरली शाइनी बनाने के लिए इस तेल से 7 DIY हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मजबूत, घने और शाइनी बाल सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉल्यूशन, स्ट्रेस, गलत खानपान और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स के कारण बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। ऐसे में जरूरत होती है नेचुरल देखभाल की, जो बालों को जड़ों से पोषण दे।
ऐसे में नारियल तेल एक ऐसा नेचुरल तरीका है, जो बालों को डीप नरिशमेंट देकर गहराई से मॉइश्चराइज करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है और हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले लॉरिक एसिड, विटामिन ई और एंटीफंगल गुण बालों की मजबूती के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यहां बताए गए कुछ DIY हेयर मास्क नारियल तेल के साथ तैयार किए जा सकते हैं और बालों की जड़ों को मजबूती देकर उन्हें हेल्दी और सुंदर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-
नारियल तेल और शहद मास्क
1 टेबलस्पून नारियल तेल और 1 टेबलस्पून शहद मिलाकर हल्का गर्म करें। स्कैल्प से लेकर बालों की लंबाई तक लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से धो लें। यह मास्क बालों में नमी को बनाए रखता है और दोमुंहे बालों को रोकता है।
नारियल तेल और अंडा मास्क
1 अंडा और 2 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाएं। यह प्रोटीन मास्क कमजोर बालों को मजबूती देता है और नई ग्रोथ को बढ़ाता है।
नारियल तेल और आंवला पाउडर मास्क
1 टेबलस्पून आंवला पाउडर को 2 टेबलस्पून नारियल तेल में मिलाकर पेस्ट बनाएं। यह हेयर फॉल रोकने और समय से पहले सफेद हो रहे बालों के लिए उपयोगी है।
नारियल तेल और एलोवेरा जेल मास्क
2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल में 1 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाकर स्कैल्प पर मसाज करें। यह डैंड्रफ हटाता है और स्कैल्प को ठंडक देता है।
नारियल तेल और दही मास्क
1 टेबलस्पून नारियल तेल और 2 टेबलस्पून दही मिलाकर लगाएं। यह बालों की कंडीशनिंग करता है, फ्रिज कम करता है और बालों में नेचुरल शाइन लाता है।
नारियल तेल और मेथी पेस्ट मास्क
भीगी हुई मेथी को पीसकर नारियल तेल में मिलाएं। यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर ग्रोथ बढ़ाता है।
नारियल तेल और केला मास्क
1 पका केला मैश करें और उसमें 1 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाएं। यह ड्राय और फ्रिजी बालों को स्मूद बनाता है। इन हेयर मास्क को हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। रेगुलर इस्तेमाल से बालों की मजबूती और शाइन में फर्क नजर आएगा।
