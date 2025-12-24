45 की उम्र में दिखना है रॉयल? कोंकणा सेन के इन ब्लाउज डिजाइन्स से लें प्रेरणा, मिलेगा एलिगेंट लुक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोंकणा सेन शर्मा का साड़ी पहनने का अंदाज एक सादगी और गरिमा से भरपूर फैशन स्टेटमेंट है। उनका स्टाइल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि उम्र बढ़ने के साथ भी महिलाएं अपने लुक में एलिगेंस और आत्मविश्वास कैसे बनाए रख सकती हैं।

खासतौर पर 45 से अधिक उम्र की महिलाएं उनके साड़ी और ब्लाउज स्टाइल से बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो फिर देर किस बात कि आइए जानें कोंकणा सेन से इंस्पायर्ड कुछ बेहतरीन क्लासिक ब्लाउज डिजाइन्स के बारे में जो उम्रदराज महिलाओं पर बेहद जंचते हैं।