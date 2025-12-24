Language
    45 की उम्र में दिखना है रॉयल? कोंकणा सेन के इन ब्लाउज डिजाइन्स से लें प्रेरणा, मिलेगा एलिगेंट लुक

    By Meenakshi Naidu
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    कोंकणा सेन का साड़ी पहनने का अंदाज 45 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन है। उनका पसंदीदा हाइ नेक या बंदगला ब्लाउज़ गरिमामय लुक ...और पढ़ें

    कोंकणा सेन शर्मा के क्लासिक साड़ी ब्लाउज आइडिया (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोंकणा सेन शर्मा का साड़ी पहनने का अंदाज एक सादगी और गरिमा से भरपूर फैशन स्टेटमेंट है। उनका स्टाइल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि उम्र बढ़ने के साथ भी महिलाएं अपने लुक में एलिगेंस और आत्मविश्वास कैसे बनाए रख सकती हैं।

    खासतौर पर 45 से अधिक उम्र की महिलाएं उनके साड़ी और ब्लाउज स्टाइल से बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो फिर देर किस बात कि आइए जानें कोंकणा सेन से इंस्पायर्ड कुछ बेहतरीन क्लासिक ब्लाउज डिजाइन्स के बारे में जो उम्रदराज महिलाओं पर बेहद जंचते  हैं।

    बंदगला या हाइ नेक ब्लाउज

    कोंकणा सेन का सिग्नेचर स्टाइल हाइ नेक या बंदगला ब्लाउज है। ये डिजाइन खूबसूरत लुक के साथ-साथ गर्दन को ढकने के कारण एलिगेंट अपील भी बनाए रखता है। खासकर खादी या लिनन जैसे फैब्रिक में यह डिजाइन कमाल का लगता है।

    फुल या तीन-चौथाई आस्तीन

    अधिक उम्र की महिलाओं को फुल स्लीव्स या तीन-चौथाई स्लीव्स ब्लाउज ज्यादा सही होते हैं। यह न केवल धूप और उम्र के निशानों से सुरक्षा देते हैं, बल्कि लुक को भी और क्लासिक बनाते हैं।

    सॉलिड कलर और डीप टोन ब्लाउज

    कोंकणा अक्सर सॉलिड, डीप टोन कलर्स जैसे वाइन, मस्टर्ड, ग्रीन और नेवी ब्लू का चुनाव करती हैं। ये रंग 45+ स्किन टोन पर बेहद निखरते हैं और एक रॉयल टच देते हैं।

    टेक्सचर्ड फैब्रिक वाले ब्लाउज

    खादी, सिल्क, कॉटन या रॉ सिल्क जैसे टेक्सचर्ड फैब्रिक में बना ब्लाउज मेच्योरिटी और ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट के प्रतीक होते हैं। कोंकणा इन फैब्रिक्स को प्रेफर  करती हैं, जो स्टाइल के साथ-साथ कम्फर्ट भी देते हैं।

    बिना डीप नेक वाले क्लोज नेक ब्लाउज

    कोंकणा के ब्लाउज आमतौर पर क्लोज नेक डिजाइन में होते हैं, जो अधिक उम्र में एनिगेंस बनाए रखते हैं और साथ ही सिंपल एक्सेसरीज के साथ भी खूब जंचते हैं।

    बटन-डाउन फ्रंट ओपन ब्लाउज

    इन डिजाइन्स को पहनना आसान होता है और यह बेहद स्मार्ट लुक देते हैं। खासकर प्रिंटेड साड़ियों या हैंडलूम ड्रेप्स के साथ यह डिजाइन खूब खिलता है।

    मिक्स एंड मैच का प्रयोग

    कोंकणा सेन अक्सर साड़ी के साथ कंट्रास्ट ब्लाउज पहनती हैं, जो एक सिंपल लुक को भी स्टाइलिश बना देता है। 45+ महिलाएं इस ट्रिक से पुराने ब्लाउज को भी नया लुक दे सकती हैं।

    कोंकणा सेन का फैशन दर्शन बताता है कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर सादगी और आत्मविश्वास के साथ सही ब्लाउज स्टाइल अपनाया जाए तो हर महिला खास दिख सकती है।

