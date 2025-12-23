Language
    क्या आप भी बॉडी स्क्रब और पॉलिश को समझते हैं एक? तो यहां समझें इनके बीच का फर्क

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    बॉडी स्क्रब और बॉडी पॉलिश दोनों ही त्वचा को एक्सफोलिएट करने के तरीके हैं, लेकिन उनके अपने फायदे और नुकसान हैं। बॉडी स्क्रब त्वचा से मृत कोशिकाओं को हट ...और पढ़ें

    बॉडी स्क्रब या बॉडी पॉलिश: आपकी त्वचा के लिए क्या है सही? (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे के साथ-साथ बॉडी को खास केयर देना चाहते हैं तो बॉडी स्क्रब और बॉडी पॉलिश काफी कारगर हो सकते हैं। एक जैसे तत्वों के साथ दोनों ही प्रोडक्ट्स ड्राई पैचेस, सेल्युलाइट्स को कम करते हैं। बॉडी पॉलिश एक्स्ट्रा केयर देते हुए स्किन को पल्म्प और हाइड्रेट करने का भी काम करता है।

    बॉडी पॉलिश और बॉडी स्क्रब में काफी कुछ एक जैसा होता है। इन दोनों में ही लगभग एक जैसे तत्वों का इस्तेमाल होता है, फिर भी दोनों अलग-अलग तरह का काम करते हैं। आइए जानते हैं दोनों के बीच का फर्क और इनके फायदे।

     ये हैं अंतर

    • नेचुरल एक्सफोलिएट्स में शुगर और सॉल्ट जैसी सामग्री का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि बॉडी पॉलिश में इसकी मात्रा कम होती है।
    • बॉडी पॉलिश में बॉडी स्क्रब की तुलना में मॉइश्चराइज करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं जैसे शीया बटर, ग्रीन टी, विटामिन सी।

    किसे चाहिए बॉडी स्क्रब और किसे बॉडी पॉलिश

    यह चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्किन को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी स्किन बेहतर तरीके से मॉइश्चराइज है तो फिर उसे डीप क्लींजिंग की जरूरत है। ऐसे में बॉडी स्क्रब ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। वहीं, स्किन बैरियर में रुकावट होने और ड्राई पैचेस की समस्या होने पर बॉडी पॉलिश का विकल्प चुना जाना चाहिए।

    इस तरह मिलेगा ज्यादा फायदा

    • बॉडी स्क्रब को पहले एक्सफोलिएट और फिर मॉइश्चराइज करने के लिए बनाया गया है। वैसे तो हर स्किन टाइप के लिए बॉडी स्क्रब सही है लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों इसके इस्तेमाल सावधानी बरतना चाहिए।
    • बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करने के दौरान डार्क पैचेस, सेल्युलाइट, डैड स्किन सेल्स वाले हिस्से पर ज्यादा फोकस करें।
    • बॉडी स्क्रब को सर्कुलर मोशन में लगाने पर ब्लड फ्लो बढ़ता है और बेहतर सफाई होती है। इसे आप स्ट्रेच मार्क्स, चोट के पुराने दागों पर भी अप्लाय कर सकते हैं।
    • नहाने के बाद बॉडी ऑयल या मॉइश्चराइजर लगाना ना भूलें, इससे स्किन को आराम मिलेगा।

    इस तरह लगाएं बॉडी पॅालिश

    • साफ स्किन पर इसे सीधे अप्लाई करें।
    • ड्राई हिस्से, स्ट्रेच मार्क्स, जख्मों के निशान, असमान रंगत वाले हिस्से या फिर उन हिस्सों पर लगाएं जहां आप शेविंग करना चाह रही हैं।
    • बॉडी पॉलिश लगाने के बाद साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे मॉइश्चराइजिंग वाला इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। 

