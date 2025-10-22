Bhai Dooj पर खूब जचेंगे 5 Easy Mehndi Designs, त्योहार पर दोगुनी हो जाएगी हाथों की खूबसूरती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Bhai Dooj 2025: त्योहारों पर मेहंदी लगाना महज एक रस्म नहीं, बल्कि शगुन का जरूरी हिस्सा होता है। इस भाई दूज अगर आप भी घर पर ही हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ Simple Mehndi Design ढूंढ रही हैं, तो आप सही जगह पर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाई को तिलक करने से पहले, महिलाएं भी शृंगार का खास ख्याल रखती हैं और इसमें मेहंदी का नाम भी सबसे ऊपर आता है। आइए, इस आर्टिकल में पेश हैं 5 ऐसे आसान और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन (Bhai Dooj Mehndi Designs), जो न सिर्फ कम समय में लगेंगे, बल्कि जब इनका गहरा रंग रचेगा, तो त्योहार पर आपके हाथों की सादगी और सुंदरता देखते ही बनेगी।

भाई दूज के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs for Bhai Dooj) मेहंदी डिजाइन नंबर-1 (Image Source: AI-Generated) गोल टिक्की मेंहदी का सबसे सिंपल और पुराना डिजाइन है, जो आज भी बहुत ट्रेंड में है। बता दें, इसे हथेली के ठीक बीचों-बीच बनाया जाता है। खास बात है कि यह बहुत कम समय में लग जाती है और सूखने पर गहरी रंगत देती है। आप इसके चारों ओर छोटी-छोटी बिंदियां या पत्तियां बनाकर इसे और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं, लेकिन त्योहार का शगुन भी करना होता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-2 (Image Source: AI-Generated) यह मेहंदी डिजाइन मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। खास बात है कि इसमें पूरी हथेली या कलाई को भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बजाय केवल उंगलियों के सिरों को अच्छी तरह से भर दें। बाकी हथेली को खाली छोड़कर पीछे की तरफ एक छोटी-सी जाली या शतरंज जैसा डिजाइन बना दें। बता दें, यह डिजाइन बहुत जल्दी सूखता है और कामकाजी महिलाओं या कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए एकदम परफेक्ट है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-3 (Image Source: AI-Generated) अरेबिक मेहंदी डिजाइन्स भी हमेशा से सबके पसंदीदा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगाना बहुत आसान होता है। इसमें फूल, पत्ती और बेल की आकृति को एक लाइन में, उंगली से कलाई तक बढ़ाया जाता है। यह अक्सर बैक हैंड पर लगाया जाता है और दूर से ही नजर आता है। इसकी डिजाइन खासियत यह है कि इसमें हाथ भरा-भरा लगता है, लेकिन असल में जगह बहुत खाली रहती है, जिससे यह मिनिमल और अट्रैक्टिव दिखता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-4 (Image Source: AI-Generated) यह मेहंदी डिजाइन खासकर उन महिलाओं के लिए बना है जो कम ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। इसमें कलाई के पास ब्रेसलेट जैसा एक गोलाकार पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें बारीक चेन और छोटे फूल होते हैं। फिर इस ब्रेसलेट से एक पतली-सी बेल आगे की तरफ, एक उंगली पर ले जाई जाती है। बता दें, यह डिजाइन एक ज्वेलरी पीस की तरह लगता है, जो आपकी सादगी और स्टाइल को एक साथ दिखाता है।