    Bhai Dooj पर खूब जचेंगे 5 Easy Mehndi Designs, त्योहार पर दोगुनी हो जाएगी हाथों की खूबसूरती

    By Nikhil Pawar Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    Bhai Dooj का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्यार का प्रतीक होता है। 23 अक्टूबर को इस खास मौके पर अगर आप भी मेहंदी के जरिए अपने हाथों की रौनक दोगुनी करना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आप ही के लिए है। यहां हम ऐसे 5 Easy Mehndi Designs लेकर आए हैं, जिन्हें हाथों पर उतारने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

    Hero Image

    Bhai Dooj Mehndi Designs: भाई दूज पर हाथों की शोभा बढ़ाएंगे 5 आसान मेहंदी डिजाइन (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Bhai Dooj 2025: त्योहारों पर मेहंदी लगाना महज एक रस्म नहीं, बल्कि शगुन का जरूरी हिस्सा होता है। इस भाई दूज अगर आप भी घर पर ही हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ Simple Mehndi Design ढूंढ रही हैं, तो आप सही जगह पर हैं। 

    भाई को तिलक करने से पहले, महिलाएं भी शृंगार का खास ख्याल रखती हैं और इसमें मेहंदी का नाम भी सबसे ऊपर आता है। आइए, इस आर्टिकल में पेश हैं 5 ऐसे आसान और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन (Bhai Dooj Mehndi Designs), जो न सिर्फ कम समय में लगेंगे, बल्कि जब इनका गहरा रंग रचेगा, तो त्योहार पर आपके हाथों की सादगी और सुंदरता देखते ही बनेगी।

    भाई दूज के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs for Bhai Dooj)

    मेहंदी डिजाइन नंबर-1

    Bhai Dooj Mehndi Designs

    (Image Source: AI-Generated)

    गोल टिक्की मेंहदी का सबसे सिंपल और पुराना डिजाइन है, जो आज भी बहुत ट्रेंड में है। बता दें, इसे हथेली के ठीक बीचों-बीच बनाया जाता है। खास बात है कि यह बहुत कम समय में लग जाती है और सूखने पर गहरी रंगत देती है। आप इसके चारों ओर छोटी-छोटी बिंदियां या पत्तियां बनाकर इसे और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं, लेकिन त्योहार का शगुन भी करना होता है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-2

    easy mehndi designs

    (Image Source: AI-Generated)

    यह मेहंदी डिजाइन मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। खास बात है कि इसमें पूरी हथेली या कलाई को भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बजाय केवल उंगलियों के सिरों को अच्छी तरह से भर दें। बाकी हथेली को खाली छोड़कर पीछे की तरफ एक छोटी-सी जाली या शतरंज जैसा डिजाइन बना दें। बता दें, यह डिजाइन बहुत जल्दी सूखता है और कामकाजी महिलाओं या कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए एकदम परफेक्ट है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-3

    Mehndi Designs for Bhai Dooj

    (Image Source: AI-Generated)

    अरेबिक मेहंदी डिजाइन्स भी हमेशा से सबके पसंदीदा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगाना बहुत आसान होता है। इसमें फूल, पत्ती और बेल की आकृति को एक लाइन में, उंगली से कलाई तक बढ़ाया जाता है। यह अक्सर बैक हैंड पर लगाया जाता है और दूर से ही नजर आता है। इसकी डिजाइन खासियत यह है कि इसमें हाथ भरा-भरा लगता है, लेकिन असल में जगह बहुत खाली रहती है, जिससे यह मिनिमल और अट्रैक्टिव दिखता है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-4

    Simple Mehndi for Bhai Dooj

    (Image Source: AI-Generated)

    यह मेहंदी डिजाइन खासकर उन महिलाओं के लिए बना है जो कम ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। इसमें कलाई के पास ब्रेसलेट जैसा एक गोलाकार पैटर्न बनाया जाता है, जिसमें बारीक चेन और छोटे फूल होते हैं। फिर इस ब्रेसलेट से एक पतली-सी बेल आगे की तरफ, एक उंगली पर ले जाई जाती है। बता दें, यह डिजाइन एक ज्वेलरी पीस की तरह लगता है, जो आपकी सादगी और स्टाइल को एक साथ दिखाता है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-5

    Bhai Dooj Henna Designs

    (Image Source: AI-Generated)

    अगर आप कुछ अलग और सबसे झटपट वाला डिजाइन चाहती हैं, तो इस पैटर्न को हाथों पर उतार सकती हैं। यह डिजाइन ज्योमैट्रिक शेप्स और सिंपल लाइन्स पर बेस्ड होता है। इसके लिए, आप एक बड़ी बिंदी के चारों ओर कुछ छोटे डॉट्स लगाकर एक त्रिभुज या चौकोर जैसा पैटर्न बना सकती हैं। खास बात है कि यह डिजाइन बहुत कम मेहंदी में बन जाता है और आपकी उंगलियों को एक मॉर्डन और ट्रेंडी लुक भी मिलता है।

