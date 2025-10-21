गोवर्धन पूजा पर हाथों को न छोड़ें खाली, शगुन के लिए झटपट लगाएं ये 5 Simple Mehndi Designs

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Govardhan Puja Mehndi Designs: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें त्योहारों पर हाथों में मेहंदी लगाना तो पसंद है, लेकिन घंटों बैठकर बारीक डिजाइन बनवाने का टाइम नहीं है? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। दरअसल, 22 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा के मौके पर हमने आपके लिए चुने हैं 5 ऐसे Simple Mehndi Designs, जो आपके हाथों की सुंदरता बढ़ा देंगी और आपका समय भी बचाएंगे।

गोवर्धन पूजा के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs For Govardhan Puja) मेहंदी डिजाइन नंबर-1 (Image Source: AI-Generated) यह सबसे क्लासिक और आसान मेहंदी डिजाइन है। अपनी हथेली के ठीक बीचों-बीच एक बड़ा गोल टिक्की बनाएं। अब इसके चारों ओर छोटे-छोटे डॉट्स या एक पतली गोलाकार बॉर्डर बना दें। बस, यह डिजाइन 10 मिनट से भी कम समय में लग जाता है और शगुन के लिए एकदम परफेक्ट है। खास बात है कि यह दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-2 (Image Source: AI-Generated) अगर आप अपनी हथेली को खाली रखना चाहती हैं, तो सिर्फ उंगलियों पर फोकस करें। हर उंगली के आगे के पोर पर मेहंदी लगाएं और फिर हर उंगली के बीच में एक पतली-सी 'बेल' या कोई छोटा-सा फूल बना दें। यह मेहंदी डिजाइन बहुत ही ट्रेन्डी और मिनिमल लगता है, और सबसे बड़ी बात, इसे सूखने में भी बहुत कम समय लगता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-3 (Image Source: AI-Generated) तीसरे नंबर का यह मेहंदी डिजाइन थोड़ा आर्टिस्टिक है। पहली नजर में देखने पर यह भले ही आपको मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसे बनाना शुरू करेंगी, तो पता भी नहीं चलेगा कि कब-कब में आपका हाथ पूरा हो गया है। इसके लिए अपनी हथेली के पीछे या कलाई के हिस्से पर सीधे लाइनें खींचकर एक जाली या चेक वाला पैटर्न बना लें। आप इसमें एक लाइन मोटी और दूसरी पतली रख सकती हैं। सबसे अच्छी बात कि यह डिजाइन हाथों को भरा-भरा दिखाता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-4 (Image Source: AI-Generated) अगर आप चाहती हैं कि आपकी मेहंदी दूर से ही नजर आए, तो कलाई पर एक चौड़ी 'कफ' की तरह डिजाइन लगाएं। इसमें आप छोटे ज्योमैट्रिक शेप या सिर्फ मोटी-पतली लाइनों का यूज कर सकती हैं। खास बात है कि यह डिजाइन मॉडर्न लुक देता है और इसे हथेली के अंदरूनी हिस्से पर लगाने की जरूरत भी नहीं होती।