Govardhan Puja के लिए ऐसे बनाएं 'अन्नकूट का प्रसाद', घर पर ही मिलेगा भंडारे वाला स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja 2025) पर बनने वाले 'अन्नकूट के प्रसाद' में ऐसा क्या जादू होता है? बता दें, अन्नकूट सिर्फ सब्जियों का मिश्रण नहीं है, बल्कि यह 56 भोग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के बाद ग्रहण किया था। आइए, इस आर्टिकल में आपको बताते हैं 22 अक्टूबर को मनाई जा रही गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट बनाने के कुछ सीक्रेट टिप्स (Govardhan Puja Annakut Recipe), जो सिर्फ पुराने रसोइयों को ही पता होते हैं।